Wall Street en hausse pour la dernière séance d'un mois agité

La Bourse de New York a débuté la séance en forte hausse mercredi, tentant de prolonger son rebond de la veille à la faveur de résultats encourageants de plusieurs grandes entreprises.

Agence France-Presse New York

Vers 10h50, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average montait de 1,08 %, à 25 142,71 points.

L'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, s'appréciait de 2,00 %, à 7304,63 points.

L'indice élargi S&P 500 gagnait 1,28 %, à 2717,05 points.

À Toronto, le S&P TSX gagnait 1,12% ou 166,37 points à 15 060,87 points.

Wall Street avait déjà terminé nettement dans le vert mardi à l'issue d'une nouvelle séance très volatile, parvenant à regagner un peu de terrain après de lourdes pertes sur fond de nombreuses incertitudes politiques et macroéconomiques : le Dow Jones s'était apprécié de 1,77 % et le NASDAQ de 1,58 %.

« La dernière heure de la séance (mardi) a fait une grande différence », a souligné Patrick O'Hare, de Briefing. Après avoir beaucoup fluctué, les indices ont en effet profité d'un soudain regain d'intérêt des investisseurs qui se prolonge, selon lui, ce mercredi.

De quoi rassurer un peu des courtiers ébranlés par de fortes turbulences sur les marchés depuis début octobre. A la clôture mardi, le NASDAQ s'affichait encore en baisse de 11 % sur le mois, le S&P 500 de 8 % et le Dow Jones de 6 %.

Et mercredi, « une série de résultats d'entreprises supérieurs aux attentes des deux côtés de l'Atlantique permet d'atténuer les inquiétudes liées aux tensions commerciales, à la politique monétaire de la banque centrale américaine et au ralentissement de la croissance mondiale », ont souligné les analystes de Charles Schwab.

Ainsi même si le chiffre d'affaires et le nombre d'usagers de Facebook (+5,98 %) ont une nouvelle fois déçu les marchés, les investisseurs s'attendaient à ce ralentissement généralisé, et le bénéfice ajusté a dépassé les attentes des analystes.

Rebond des tech

General Motors (GM) a de son côté annoncé un gros bénéfice alimenté par une solide demande pour ses opulentes Cadillac en Chine, ses pickups et 4X4 de ville aux États-Unis, dont il a augmenté les prix pour limiter l'impact des surtaxes sur les matières premières. Son titre gagnait 7,91 %.

La biotech Amgen montait de 2,68 %. Malgré une hausse des coûts couplée à une baisse des prix de médicaments aux États-Unis, le bénéfice ajusté du groupe a dépassé les attentes des analystes.

Le site de commerce en ligne eBay (+3,36 %) et Yum Brands (+3,11 %), la maison mère des chaînes KFC, Taco Bell et Pizza Hut, profitaient de résultats plus ou moins conformes aux prévision.

Electronic Arts voyait en revanche son titre chuter de 4,49 %, les prévisions de l'éditeur de jeux vidéo pour les fêtes ayant déçu les investisseurs.

Les valeurs technologiques, qui ont beaucoup souffert depuis début octobre, reprenaient de leur côté de l'élan : Amazon montait par exemple de 4,00 %, Netflix de 6,54 % et Alphabet, la maison mère de Google, de 3,43 %.

La tendance était aussi aidée par un indicateur de bonne tenue sur l'emploi : le secteur privé aux États-Unis a embauché plus que prévu par les analystes en octobre, selon les données de l'enquête mensuelle d'ADP. De bon augure avant la publication du rapport officiel mensuel attendu vendredi.

Le marché obligataire se tendait : le taux sur la dette à 10 ans des États-Unis montait à 3,147 %, contre 3,123 % mardi soir, et celui sur la dette à 30 ans à 3,379 %, contre 3,364 % la veille.