Wall Street, plombée par Amazon et Google, chute à l'ouverture

Agence France-Presse

New York

La Bourse de New York a démarré en nette baisse vendredi, plombée par la chute de plus de 7 % d'Amazon et de 3,5 % d'Alphabet (Google), au lendemain de leurs résultats trimestriels : le Dow Jones lâchait 1,00 % et le NASDAQ 2,64 %.