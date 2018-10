Wall Street finit sur un net rebond

Le rebond a été assez solide dans l'ensemble, a estimé Colin Cieszynski, stratège en chef pour SIA Wealth Management.

«Non seulement avons-nous vu les actions repartir à la hausse, mais nous avons aussi vu le pétrole se mettre à grimper, ce que je considère comme quelque chose d'encourageant, puisqu'ils ont tous deux été solidement malmenés dans la dernière semaine», a-t-il noté lors d'un entretien.

Le cours du pétrole brut a grimpé de 51 cents US à 67,33 $ US le baril à la Bourse des matières premières de New York. Il s'agit de son troisième plus bas niveau en deux mois.

«Je ne crois pas que nous sommes sortis du bois et je crois toujours que cela va être cahoteux pendant encore 13 semaines, mais il est définitivement encourageant de voir les investisseurs se lever et conserver leurs gains pour les marchés.»

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé en hausse de 14,95 points à 14 924,08 points, après avoir plongé mercredi de 376,04 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a grimpé de 401,12 points à 24 984,55 points, après que le désinvestissement de mercredi l'eut entraîné en territoire négatif par rapport au début de l'année. L'indice élargi S&P 500 a pris 49,47 points à 2705,57 points, tandis que l'indice composé du Nasdaq a progressé de 209,93 points, soit près de trois pour cent, à 7318,34 points.

«Le marché des actions a fortement rebondi après le vent de panique» qui s'est emparé mercredi des investisseurs et a valu au Nasdaq sa pire chute depuis sept ans, a affirmé Ken Berman de Gorilla Trades.

Les investisseurs ont fait «ce que l'on appelle communément sur les marchés "de la pêche en eau profonde"», autrement dit ils ont réalisé des achats à bon compte, a indiqué pour sa part Howard Silverblatt de S&P Dow Jones Indices.

La volatilité des marchés, mesurée par l'indice VIX, s'est pour sa part légèrement repliée jeudi après avoir atteint la veille un plus haut depuis février.

Le rebond énergique des indices a été favorisé par la publication de résultats trimestriels bien orientés pour de nombreuses entreprises.

Microsoft (+5,84%), Twitter (+15,47%), et Tesla (+9,14%), tous trois membres du Nasdaq, ont été les valeurs en vue du jour, la première ayant affiché «des résultats particulièrement impressionnants» de l'avis de M. Berman.

Malgré ces rebonds, le mois d'octobre pourrait, au rythme actuel, être le pire mois pour le Dow Jones depuis trois ans, le pire pour le NASDAQ depuis dix ans, et pour le S&P 500 depuis sept ans.

«La question clé est désormais de savoir s'il s'agit d'un rebond d'un ou deux jours ou bien d'une reprise plus durable», a affirmé Adam Sarhan de 50 Park Investment.

«Il faudra un peu plus de temps pour en juger, à l'aune des élections de mi-mandat et des résultats d'entreprises», a-t-il ajouté.