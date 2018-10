Les Bourses asiatiques en recul à la clôture

Les Bourses asiatiques ont majoritairement clôturé en recul jeudi, dans le sillage de la chute de Wall Street la veille, et alors que les marchés s'inquiètent de résultats d'entreprises décevants et de tensions géopolitiques multiples.

La Bourse de Hong Kong a été pénalisée par la chute de Cathay Pacific, consécutive à l'annonce d'une fuite de données. L'action de la compagnie aérienne a perdu jeudi matin en séance jusqu'à 6,50 %, tombant à son niveau le plus bas en neuf ans à la Bourse de Hong Kong, pour clôturer en baisse de 3,8 %.

L'indice Hang Seng reculait de 1,01 % en clôture, ou 255,32 points, à 24 994,46 points, après avoir perdu jusqu'à plus de 2 % dans la matinée.

Les autres places chinoises se redressaient en fin de séance après leur dégringolade à l'ouverture : l'indice composite de la Bourse de Shanghai reprenait 0,50 point à 2603,80 points, et celui de Shenzhen, 0,34 %, ou 4,42 points, à 1292,60 points.

À l'issue des échanges à la Bourse de Tokyo, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a lâché 3,72 % (-822,45 points) à 21 268,73 points, son niveau le plus bas en près de sept mois.

L'indice de référence de la Bourse australienne, le S&P/ASX200, a également clôturé par une baisse de 2,83 % à 5664,10 points, le plus bas étiage depuis le mois d'octobre 2017.

« Le moral s'est détérioré à cause d'un mélange de mauvaises nouvelles », a commenté pour l'AFP Makoto Sengoku, analyste de l'institut de recherche Tokai Tokyo.

Des publications d'entreprises américaines inférieures aux attentes, la hausse des taux d'intérêt américains, l'affaire du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, la querelle budgétaire entre Rome et Bruxelles, la guerre commerciale USA/Chine... les motifs d'inquiétude sont nombreux et n'en finissent plus d'affoler les Bourses de la planète.

« Dans ce fouillis de facteurs négatifs, les marchés ont du mal à rebondir » durablement, a souligné M. Sengoku.

Les valeurs technologiques asiatiques ont particulièrement souffert, suivant la tendance observée à Wall Street. Advantest a ainsi signé la plus forte chute du Nikkei (-9,78 % à 1891 yens), tandis que Sharp dévissait également de plus de 9 %, et Sony de 5,5 %. À Hong Kong, AAC Technologies plongeait de 7,5 %.

À New York, le Dow Jones comme le S&P 500 sont repassés mercredi sous leur niveau de début d'année.