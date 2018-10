Les Bourses européennes échouent à rebondir

Les Bourses européennes ont pour la plupart clôturé en repli mercredi, échouant à rebondir après un début de semaine marqué par l'incertitude sur le dossier italien et la volatilité de Wall Street.

Après un démarrage dans le vert pour la plupart d'entre elles - en partie grâce à « la bonne clôture de Wall Street », selon Daniel Larrouturou, directeur général délégué à Diamant bleu Gestion - les Bourses européennes ont perdu du terrain après l'ouverture en ordre dispersé des marchés américains.

« Les inquiétudes fondamentales perdurent, notamment en ce qui concerne l'Italie, le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis et le secteur de la technologie qui continue à être attaqué », a précisé l'expert à l'AFP.

À New York, les indices chutaient à la mi-séance : vers 16 h 20 GMT, le Dow Jones Industrial Average baissait de 0,24 %, à 25 130,61 points, l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,68 %, à 2721,98 points, et le NASDAQ perdait 1,19 %, à 7348,75 points.

« Les résultats des entreprises sont bons, mais les investisseurs exercent un examen plus minutieux qu'avant sur les projections de croissance future. Or ces projections sont souvent affectées par la hausse des tarifs douaniers, qui rogne les marges des entreprises », a commenté Nate Thooft, de Manulife AM.

Les résultats trimestriels bien accueillis de l'avionneur et membre éminent de la cote Boeing (+3,58 %) ne parvenaient pas à maintenir à flot Wall Street, affaiblie par les comptes de Texas Instruments (-3,81 %), AT & T (-6,28 %), et UPS (-2,91 %) notamment, dans un contexte de volatilité toujours forte à la Bourse.

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,34 %. L'indice CAC 40, qui avait clôturé à un plus bas annuel la veille, a fini en recul (-0,29 %) pour la sixième séance consécutive, perdant 14,60 points, à 4953,09 points, dans un volume d'échanges étoffé de 5 milliards d'euros.

Kering a caracolé en tête de l'indice vedette (+4,79 % à 370,00 euros), porté par des ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre.

STMicroelectronics a chuté à l'inverse de 10,02 % à 12,17 euros, pénalisé par le message prudent délivré par l'américain Texas Instruments la veille concernant le secteur des semi-conducteurs.

À Francfort, l'indice vedette Dax n'a pas réussi à rebondir et a reculé de 0,73 % (-82,65 points) pour terminer à 11 191,63 points. La première banque allemande, Deutsche Bank, a fini en recul de 4,76 % à 8,87 euros après avoir vu reculer son bénéfice net au troisième trimestre, inférieur aux attentes.

Volkswagen a baissé de 4,29 % à 133,70 euros après que son actionnaire principal, Porsche SE (-5,75 % à 50,78 euros), a été condamné à payer 47 millions d'euros de dommages et intérêts à des investisseurs dans le scandale des moteurs diesel truqués.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs de la Bourse de Londres a quant à lui légèrement rebondi de 0,11 %, à 6962,98 points. Le marché a bénéficié de la progression de la banque Barclays (+2,98 % à 170,70 pence) après la publication d'un bénéfice net en forte hausse au troisième trimestre.

Alors qu'ils avaient profité de la prudence des investisseurs mardi, les producteurs d'or ont subi un retour de bâton : Fresnillo a lâché 4,01 % à 938,00 pence et Randgold Resources 1,87 % à 6412,00 pence.

La Bourse de Milan a terminé en baisse, l'indice FTSE Mib perdant 1,69 % à 18 485 points. Saipem réalise la meilleure performance avec +6,35 % à 4,74 euros. L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé en repli de 0,56 %, à 8677,40 points. Le groupe énergétique Iberdrola, qui a accusé une baisse de son bénéfice net sur neuf mois en l'absence d'éléments exceptionnels, a progressé de 0,22 % à 6,32 euros.

Les banques ont en revanche baissé à l'image de CaixaBank qui a cédé 2,34 % à 3,38 euros. L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne est resté quasi stable (-0,01 %) à 4932,20 points. Parmi les valeurs en hausse, Corticeira Amori, spécialiste des bouchons en liège, a progressé de 3,12 % à 9,92 euros. Le fabricant de papier Altri a pour sa part perdu 2,24 % à 6,98 euros.

La Bourse suisse a continué à s'enfoncer dans le rouge, l'indice SMI des valeurs vedettes perdant 0,49 %, à 8724,61 points.

Seules trois valeurs sur 20 ont réussi à garder la tête hors de l'eau. Le groupe chimique Lonza, qui avait plongé la veille, a terminé tout en haut du tableau avec une hausse de 1,34 % à 309,50 francs suisses.

Parmi les plus fortes baisses, le Credit Suisse a plongé de 2,78 % à 12,42 francs. Le groupe suisse de chimie de spécialités Sika a poursuivi sa dégringolade avec un nouveau recul de 2,74 % à 113,60 francs.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,60 %, à 507,80 points.

Le groupe ArcelorMittal a chuté de 5,83 % à 21,63 euros. Le groupe néerlandais de télécommunications KPN a pour sa part pris 2,36 % à 2,39 euros. L'indice BEL-20 de la Bourse de Bruxelles a clôturé en léger repli (-0,28 %), à 3427,72 points.

La banque KBC a tiré l'indice vers le bas (-1,59 % à 60,52 euros) tandis que le brasseur AB Inbev (+1,47 % à 72,36 euros) a signé une des meilleures progressions à la veille de la publication de ses résultats.