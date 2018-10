Après un départ en forte baisse, les Bourses limitent leurs pertes

Wall Street, au terme d'une séance qui aura vu ses principaux indices chuter de plus de 2 % sous la pression des plongeons de Caterpillar et 3M, a finalement clôturé en petite baisse mardi.

L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones, a perdu 0,5 %, à 25 191,43 points et le NASDAQ, à forte coloration technologique, a lâché 0,4 %, à 7437,54 points.

L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,55 %, à 2740,69 points.

Les deux multinationales américaines Caterpillar (-7,6 %) et 3M (-4,4 %) ont entraîné un mouvement de recul brutal des indices dès l'ouverture, après la publication de leurs comptes trimestriels.

Caterpillar a maintenu inchangée sa prévision annuelle malgré un carnet de commandes «assaini» et un gros bénéfice trimestriel, tandis que 3M a fait part de chiffres trimestriels inférieurs aux attentes et a abaissé ses prévisions pour l'année en raison de la hausse du dollar.

Ces deux membres du Dow Jones ont fait perdre jusqu'à 2,17 % à l'indice vedette de Wall Street et ont eux-mêmes cédé respectivement jusqu'à 10,2 % et 8,4 %.

Mais, alors que les pertes sur ces deux titres se sont atténuées en cours de séance, l'indice Dow Jones s'est également repris, entraînant les autres indices.

«Il semble que (le brusque mouvement de ventes) a été un peu exagéré», a observé Mike Mattioli, gérant de portefeuille pour Manulife AM, alors que la volatilité des marchés, mesurée par l'indice VIX, demeurait près de ses plus hauts depuis avril.

D'après lui, «les fondamentaux économiques ne sont pas si mauvais pour que les marchés réagissent aussi vivement», ce qui explique l'accalmie de la deuxième partie de séance.

Les valeurs du secteur de l'énergie ont également fait figure de boulet à Wall Street mardi, les entreprises de ce secteur regroupées au sein de l'indice S&P 500 perdant 2,7 %.

Les majors pétrolières ExxonMobil (-1,6 %) et Chevron (-3,3 %) ont fait les frais d'un plongeon de plus de 4 % des cours du brut, au moment où l'Arabie saoudite se dit prête à augmenter sa production.

«L'ambiance générale est plutôt morose sur les marchés», a observé Karl Haeling de LBBW. Il ajoute que dans ce contexte d'incertitudes, «on observe une fuite des investisseurs vers les actifs considérés comme sûrs, au premier rang desquels le yen, l'or et le marché obligataire américain».

Parmi les autres résultats trimestriels du jour, ceux de McDonald's (+6,3 %), United Technologies (+2,9 %) et Verizon (+4,1 %), e ont été bien accueillis.

Également sous le feu des projecteurs, le cours du constructeur automobile Tesla a bondi de 12,7 %. La société Citron Research, qui avait jusqu'à appelé à vendre les actions Tesla, a changé d'opinion mardi et a défendu une position d'achat.

La Bourse de Toronto a partiellement rebondi, après avoir reculé à un creux de six mois plus tôt dans la séance, tandis que le cours du pétrole a glissé à son plus bas niveau en deux mois.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a retraité de 127,53 points pour clôturer à 15 285,17 points, après avoir affiché en matinée une baisse de 318 points.

Les titres des plus grands producteurs de cannabis ont continué à reculer, comme ils le font depuis la légalisation de la marijuana récréative, la semaine dernière. L'action d'Aurora Cannabis, qui commençait à être négociée à la Bourse de New York, a reculé de 99 cents US, soit 11,4 %, à 7,70 $ US sur le parquet américain. À la Bourse de Toronto, Aurora a perdu 1,34 $, ou 11,7 %, à 10,08 $.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 76,35 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 76,31 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a cédé 2,93 $ US à 66,43 $ US le baril, tandis que celui de l'or a pris 12,20 $ US à 1236,80 $ US l'once. Le prix du cuivre a effacé 2,75 cents US à 2,76 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne