Meilleure séance depuis le mois de mars à New York

Le Dow Jones, l'indice vedette de Wall Street, a gagné 2,2 %, à 25 798,42 points et le Nasdaq a bondi de 2,9 %, à 7645,49 points.

L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 2,15 %, à 2809,92 points.

Après le passage à vide des précédentes séances, les indices repartent à la hausse « largement en raison des résultats d'entreprises », a estimé Lindsey Bell, de CFRA.

Les comptes trimestriels des banques d'investissement Morgan Stanley (+5,7 %) et Goldman Sachs (+3 %) ont particulièrement satisfait les investisseurs.

Goldman Sachs a annoncé un bond de son bénéfice net de 20,5 % au troisième trimestre, les recettes générées par les banquiers-conseils ayant pallié la stagnation des revenus issus des activités de courtage.

Morgan Stanley a de son côté fait part d'une progression de près de 20 % de son bénéfice net trimestriel, principalement grâce à une bonne tenue de ses activités de courtage.

Dans le secteur de la santé, les chiffres de l'assureur UnitedHealth (+4,7 %) et du distributeur de produits de soins et d'hygiène Johnson & Johnson (+1,95 %) ont aussi été bien reçus.

Les deux groupes ont dépassé les attentes et relevé leur prévision de bénéfice pour 2018.

La chaîne de restauration rapide Domino's Pizza a cédé 4,9 % alors que son chiffre d'affaires a un peu déçu.

Mais dans l'ensemble, « on devrait avoir, comme depuis le début de l'année, une belle saison de résultats », a avancé Craig Callahan, gestionnaire de fonds pour Icon Advisers.

Selon le cabinet FactSet, le bénéfice par action des sociétés regroupées dans le S&P 500 devrait en moyenne croître de 19,1 % au troisième trimestre.

Les indices évoluent, selon M. Callahan, encore 5 % en dessous de la valeur réelle des actions et « nous pensons que le marché, en hausse depuis neuf ans et demi, a encore de la marge » pour progresser, a-t-il remarqué.

Les indices de Wall Street ont aussi été aidés par le regain de vigueur des valeurs de la technologie représentées au sein du S&P 500 dans les sous-indices des technologies de l'information (+3 %) et des services de communication (+2,3 %). Elles avaient été particulièrement secouées par les récentes turbulences des marchés financiers.

Les indicateurs du jour ont également participé à la bonne forme du marché: la production industrielle a poursuivi sa progression en septembre aux États-Unis, conformément aux attentes, et le nombre de postes vacants a, en août, atteint un record depuis que ses données sont enregistrées par le département du Travail.

La Bourse de Toronto a enregistré sa meilleure séance en six mois, malgré un repli des actions des producteurs de cannabis à la veille de sa légalisation au Canada.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 170,27 points pour clôturer à 15 579,74 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,29 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 76,96 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 14 cents US à 71,92 $ US le baril, tandis que celui de l'or a pris 70 cents US à 1231 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est déprécié de 0,9 cent US à 2,78 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne