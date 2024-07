Seize ans après la dernière fête sur son yacht avec l’ex-maire Jean-Marc Robitaille, l’ombre de Tony Accurso flotte toujours sur Terrebonne. Jusqu’à la semaine dernière, l’ex-entrepreneur attendait une offre de plusieurs millions de dollars de la municipalité, en contrepartie de l’expropriation d’un vaste terrain à l’ouest de l’autoroute 25. Mais la Ville tentera finalement de protéger la majeure partie du milieu naturel sans le racheter ni même verser de compensation.

La décision, prise en conseil municipal le 26 juin, est le tout dernier chapitre d’un véritable feuilleton pour exproprier une société d’Accurso du « Corridor de la biodiversité » de Terrebonne, après neuf ans de bataille en cour.

Le magnat déchu de la construction évoque un prix autour de 25 millions pour le terrain, selon le directeur général Serge Villandré, rencontré à l’hôtel de ville. « Ça, c’est leur évaluation à eux autres, qui est grossièrement exagérée. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le directeur général de la Ville de Terrebonne, Serge Villandré

Le lot fait 419 370 m⁠2 (4,5 millions de pieds carrés), l’équivalent d’une soixantaine de terrains de soccer. Pour éviter de payer le terrain à prix fort, Terrebonne mise sur les plus récentes modifications à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme adoptées en décembre dernier. Elle permet aux municipalités de protéger des milieux naturels sans devoir dédommager les propriétaires des lots où ils se trouvent.

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville vient de remporter une bataille en misant sur ces dispositions pour protéger un boisé.

« Passé trouble »

Le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, a refusé de nous accorder une entrevue. Pressé de questions sur les transactions à venir avec la société d’un promoteur condamné pour corruption, le directeur général a toutefois accepté de rencontrer La Presse à l’hôtel de ville.

La municipalité n’a d’autre choix que de négocier avec Accurso, dont la société en commandite (SEC) Côte-de-Terrebonne est « propriétaire légitime du terrain », dit-il, malgré son « passé trouble ». « On le sait qu’il avait des liens avec l’ancienne administration », dit Serge Villandré.

En 2006 et 2008, l’ancien maire Jean-Marc Robitaille a fait deux séjours sur le Touch, le bateau d’Accurso, selon le témoignage de l’entrepreneur devant la commission Charbonneau sur la corruption dans la construction. À l’époque, il cherchait avec le Fonds de solidarité FTQ à faire dézoner les terrains de Terrebonne pour les développer.

Neuf ans de litiges pour un lot

La Ville se bat depuis 2015 devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) et la Cour supérieure pour exproprier la SEC Côte-de-Terrebonne d’un terrain représentant un peu plus du tiers de cette propriété.

Le lot aux contours irréguliers inclut au nord une partie boisée adjacente au parc de la Coulée. C’est pour cette partie que la Ville compte se soustraire aux procédures d’expropriation.

Elle veut toujours racheter la partie sud du lot. « On sait que cette partie-là, c’est des cours d’eau en dessous de lignes électriques, donc ça a peu de valeur parce qu’il ne pourrait pas de toute façon faire des interventions là », dit Serge Villandré.

Terrebonne tâche de protéger un milieu naturel PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le terrain de la SEC Côte-de-Terrebonne comprend un boisé adjacent au parc de la Coulée.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La Ville souhaite se soustraire aux procédures d’expropriation pour cette partie et compte protéger le boisé sans verser de compensation à la société de Tony Accurso.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La vaste propriété d’Accurso à Terrebonne conserve des traces de l’ancienne pépinière de la Ville de Montréal.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Dans la partie sud de la propriété de la SEC Côte-de-Terrebonne se trouvent des lignes à haute tension d’Hydro-Québec sous lesquelles on ne peut construire d’immeubles.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Si elle conservait le terrain, la société pourrait toutefois y construire « un stationnement » ou « des bassins de rétention », signale le directeur général de la Ville de Terrebonne, Serge Villandré. 1 /5









Faire monter les enchères

Tony Accurso et son fils Giovanni ont tous les deux refusé les demandes d’entrevue de La Presse par l’entremise de leurs avocats.

Chose certaine, l’ex-magnat de la construction n’entend pas se départir de ses terrains à vil prix. Dans une poursuite contre Terrebonne en 2015, il affirmait plancher sur un projet à cet endroit, « à des fins résidentielles principalement, mais aussi à des fins commerciales, à court terme ».

Il s’est finalement désisté en 2022, mais le TAQ doit encore fixer le dédommagement que devrait lui payer la Ville pour mettre la main sur son terrain. Mise de départ : 2,5 millions, le prix qu’a proposé la municipalité dès 2015 pour les deux secteurs de la propriété : le boisé au nord et les friches sous les lignes électriques au sud.

En acquérant seulement le corridor d’Hydro-Québec, Serge Villandré dit avoir bon espoir que ça puisse « aller en bas de cette somme ».

En revanche, si le TAQ refuse le désistement de Terrebonne, la Ville devra vraisemblablement payer une somme beaucoup plus importante, après des années d’inflation dans le coût des terrains, reconnaît-il.

Ancienne pépinière

Le terrain correspond à un peu plus du tiers de l’ancienne pépinière de la Ville de Montréal, qui y faisait pousser les arbres qu’elle replantait dans ses rues et parcs. Terrebonne évalue la vaste propriété à 24 millions.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le terrain correspond à un peu plus du tiers de l’ancienne pépinière de la Ville de Montréal.

En 2005, l’ancien partenaire privilégié d’Accurso, le Fonds de solidarité FTQ, avait racheté la vaste propriété à la métropole pour 2,4 millions, sans passer par un appel d’offres, par l’entremise de la SEC Côte-de-Terrebonne.

En 2010, l’entrepreneur a racheté les parts du Fonds FTQ dans la SEC, sans faire de transaction sur le terrain lui-même. Le registre foncier reste donc muet sur le prix qu’il a payé.

En 2014, l’évaluation municipale de l’ancienne pépinière a doublé. Cette année-là, près des deux tiers de la surface sont passés du statut de conservation à un usage résidentiel. Le tiers restant est la partie que la Ville veut aujourd’hui exproprier.

De part et d’autre du terrain que Terrebonne veut récupérer pour son Corridor de la biodiversité, la société d’Accurso pourra d’ailleurs conserver deux vastes propriétés à lotir, conformément au projet d’« urbanisme durable » baptisé Urbanova.

La Ville n’est toutefois pas pressée de développer le secteur. « On n’est pas obligés de se bousculer et de le prioriser, dit Serge Villandré. On n’a même pas les infrastructures dans le secteur. Ça va prendre plusieurs années. »

Les coûts bondissent Depuis 2017, le budget pour acquérir les terrains du Corridor de la biodiversité et payer les frais afférents est passé de 27 à 86 millions. Le Corridor de la biodiversité abrite des milieux humides, des cours d’eau et « un écosystème forestier exceptionnel », écrivait la municipalité en 2021 dans un document portant sur la zone de conservation.