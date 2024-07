Wall Street termine en ordre dispersé, records pour NASDAQ et S&P 500

(New York) La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé, mercredi, mais NASDAQ et S&P 500 ont réussi à atteindre de nouveaux records en clôture, dans un marché peu fréquenté, qui a bien accueilli les nouveaux signes de ralentissement de l’activité économique américaine.