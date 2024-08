L’exode en bloc vers les régions extérieures du Grand Montréal est « bel et bien terminé », d’après l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Et c’est une des raisons qui expliqueraient la reprise vigoureuse du marché en juillet, dans la métropole.

Les ventes résidentielles de juillet dans la région de Montréal ont augmenté de 12 % par rapport à la même période l’an dernier. L’organisation en a dénombré 3439, soit 363 de plus qu’en juillet 2023, selon des données dévoilées par l’APCIQ mardi.

PHOTO FOURNIE PAR L’APCIQ Charles Brant, directeur du service de l’analyse du marché de l’APCIQ

Ce pic d’exode est derrière nous. Je ne dis pas que [l’exode] est terminé, mais c’est moins important qu’avant. Charles Brant, directeur du service de l’analyse du marché de l’APCIQ

D’une part, M. Brant constate un essoufflement de la fuite des centres urbains et du télétravail, qui avaient été propulsés par la pandémie. D’autre part, il souligne que davantage d’arrivants étrangers s’installent à Montréal depuis.

La population de l’île de Montréal a connu une croissance historique et s’est accrue de plus de 90 000 habitants entre 2022 et 2023, selon les plus récents chiffres disponibles publiés par l’Institut de la statistique du Québec.

Ce n’est pas pour autant un retour au marché prépandémique. Le directeur indique que le marché de l’emploi est moins homogène qu’il ne l’était auparavant. « Il y a des gens aussi qui ont un mode de travail un peu plus hybride, puis il y a ceux aussi qui veulent avoir un pied-à-terre à Montréal », explique M. Brant.

D’après le rapport de l’APCIQ, tous les types de propriétés ont bénéficié d’une croissance de vente en un an : les maisons unifamiliales, de 8 % ; les copropriétés, de 20 % ; et les petites propriétés à revenus, de 3 %.

Les ventes résidentielles totales de la province ont aussi connu en juillet une belle croissance, 12 % en rythme annuel, montrent les statistiques de l’association de courtiers.

Selon le journaliste et chroniqueur Yvon Laprade, auteur du livre La grande évasion : histoires de citadins qui ont fait le choix des régions, ceux qui voulaient vraiment quitter la région de Montréal l’ont fait au cours des dernières années.

« Ça ne me surprend pas que [le pic de l’exode vers les régions] soit terminé », dit-il. « Il y a peut-être une augmentation des ventes à l’échelle de la province, mais il y a peut-être moins de mouvements [entre Montréal et les régions] », ajoute M. Laprade.

De meilleures conditions pour les acheteurs

« Pour ce qui est de Montréal, la progression des prix tend à se stabiliser », analyse l’APCIQ dans son rapport. En un an, le prix médian des propriétés résidentielles a augmenté entre 3 et 6 %, selon le type de propriétés.

« Cette évolution permet aux acheteurs de mieux bénéficier du plein impact de la baisse des taux d’intérêt hypothécaires », explique le directeur du service de l’analyse du marché de l’association de courtiers.

Après avoir abaissé son taux directeur en juin dernier, une première en plus de deux ans, la Banque du Canada annonçait à nouveau une baisse du taux le 24 juillet, le portant à 4,50 %.

Le taux préférentiel des prêteurs a suivi la même tendance. Par exemple, Desjardins offre un rabais de taux de 70 points centésimaux sur son taux préférentiel pour un prêt hypothécaire de 5 ans à taux variable. Le taux fixe pour le même terme est offert ces jours-ci à 5,19 %, en promotion.

Selon M. Brant, la baisse des taux a un effet plus marqué sur les marchés onéreux, comme Montréal. « Quand on a une grosse hypothèque sur une maison qui vaut 600 000 $, par rapport à une autre maison moins chère ailleurs, ça fait vraiment une différence au niveau des mensualités », explique-t-il.

Et en juillet 2024, une propriété unifamiliale se vendait en 6 jours de plus qu’à la même période l’an dernier, soit en 52 jours en moyenne.

« Autrement dit, les gens prennent plus de temps pour acheter une propriété. Le pouvoir de négociation des acheteurs est plus important qu’avant », explique Charles Brant.

Dans son ouvrage, Yvon Laprade souligne que la surenchère qui sévissait dans la région montréalaise pendant la pandémie a constitué l’une des principales motivations de nombreux Québécois à déménager en région.

Des bémols

La Financière Banque Nationale met toutefois quelques bémols à cette hausse des reventes de propriétés dans une note aux investisseurs publiée mardi.

« En effet, bien que le cycle d’assouplissement monétaire ait commencé, les taux d’intérêt restent largement restrictifs », y relève l’économiste Daren King.

Il soulève que le marché de l’emploi à Montréal s’est rapidement dégradé au cours du mois de juillet. Le taux de chômage de la métropole s’élève maintenant à 6,7 %, un pourcentage plus élevé que la moyenne nationale, qui s’établit à 6,2 %.

La région de Québec à contresens

Charles Brant constate par ailleurs que les données sur les ventes résidentielles ne sont pas aussi concluantes pour la capitale, par rapport à la province dans son ensemble.

« À Québec, on est encore dans un marché qui est extrêmement tendu et déséquilibré à la faveur des vendeurs. Et il n’y a pas de signe d’amélioration à ce niveau-là », révèle-t-il.

Si les ventes résidentielles y ont légèrement augmenté, le prix médian des propriétés y a connu une croissance allant jusqu’à 15 %. Et leur délai de vente s’est rétréci : par exemple, un plex de deux à cinq logements se vend en moyenne en 20 jours de moins que l’an dernier à Québec.