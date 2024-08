Avec le marché immobilier qui se rééquilibre et les taux hypothécaires qui ont légèrement baissé, l’espoir d’accéder à la propriété renaît. À cette fin, le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) gagne à être mieux connu.

La Chaire en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke vient justement de publier une nouvelle étude sur cet outil puissant. C’est que depuis son entrée en vigueur en avril 2023, plusieurs précisions ont été apportées dans son application.

Il est possible, par exemple, de combiner le CELIAPP et le régime d’accession à la propriété (RAP) – qui permet de retirer un montant de ses REER – à l’achat d’une première propriété.

Rappelons que les Canadiens peuvent cotiser 8000 $ par année à leur CELIAPP, jusqu’à un maximum de 40 000 $. Comme dans le cas du REER, les cotisations réduisent le revenu imposable, mais à la différence de ce dernier, les retraits du CELIAPP sont non imposables quand l’argent sert à l’achat d’une première propriété principale.

Conseil aux parents aisés

Les parents qui disposent des ressources financières pour aider leur enfant à accéder à la propriété peuvent lui donner 8000 $ s’il est âgé d’au moins 18 ans pour qu’il fasse sa contribution annuelle au CELIAPP. Les règles d’attribution ne s’appliquent pas. L’avantage ? L’enfant, qui autrement n’aurait pas l’argent requis pour cotiser, fait fructifier son épargne à l’abri de l’impôt sans délai grâce à cet outil dont la pérennité reste incertaine.

La Chaire souligne en effet que le titulaire du compte peut reporter les déductions à une année ultérieure et déduire d’un coup les 40 000 $ lors d’une seule déclaration de revenus. Cette stratégie peut s’avérer utile lorsque les revenus d’une année sont peu élevés et qu’une personne prévoit gagner plus dans l’avenir.

« Ça donne de la souplesse aux gens pour choisir le moment opportun de la déduction », souligne l’un des auteurs de l’étude, Luc Godbout, chercheur principal à la CFFP et professeur à l’Université de Sherbrooke.

« Au départ, c’était plus ambigu, si l’on pouvait déduire les montants cotisés une fois le CELIAPP fermé. Maintenant, c’est confirmé qu’on peut les déduire une fois le CELIAPP fermé. »

La déduction fonctionne comme celle des cotisations à un REER ou à un fonds de pension, rappelle Luc Godbout. On additionne nos revenus, on obtient un revenu total duquel on soustrait les déductions pour en arriver à un revenu net.

Outil stratégique

Le CELIAPP devient un outil stratégique pour de jeunes parents qui vivent en appartement.

« Lorsqu’on réduit son revenu net, non seulement on paye moins d’impôt, mais ça donne aussi l’avantage d’avoir droit à plus de prestations, car c’est aussi le revenu net qui sert à déterminer l’admissibilité à plusieurs prestations [crédit pour solidarité, crédit de TPS, allocation canadienne pour enfants, allocation famille, etc.] », explique le professeur de fiscalité.

Contrairement au REER et au CELI, le CELIAPP a une date de péremption. Les versements qui gonflent à l’abri de l’impôt doivent être retirés au plus tard 15 ans après l’ouverture du compte enregistré.

Si le projet d’achat de maison n’aboutit pas dans le laps de temps prescrit, il est possible de transférer l’argent du CELIAPP dans un REER. Cependant, l’un des grands avantages du régime sera perdu. Une fois dans le REER, la somme deviendra imposable le jour de son retrait.

Ouvrir un CELIAPP à 18 ans, est-ce toujours une bonne idée ?

Dans le cas d’un étudiant qui aurait l’idée d’ouvrir un CELIAPP à 18 ans ou dont les parents souhaiteraient qu’il passe à l’acte, il y a quelques questions à prendre en considération.

Premièrement, aura-t-il les fonds nécessaires à l’achat d’une propriété avant l’âge de 33 ans ? Si ce n’est pas le cas, le détenteur du compte risque de se retrouver avec un montant imposable s’il n’y a pas d’espace dans son REER.

« Si la personne ouvre le CELIAPP à 18 ans et met seulement 100 $ par année pendant cinq ans, elle n’aura accumulé que 500 $. L’avantage du CELIAPP, c’est d’avoir 40 000 $ qui généreront des rendements à l’abri de l’impôt et augmenteront ma mise de fonds sur une propriété.

« Donc, si un étudiant de 18 ans a deux contraintes, il n’est pas sûr d’acheter une maison à 33 ans et n’a pas beaucoup d’argent, il est mieux d’attendre avant d’ouvrir son CELIAPP. »