La façon dont le Canada construit des maisons n’a pas beaucoup changé depuis la création du pays.

Ian Bickis La Presse Canadienne

Les ouvriers arrivent sur place avec des matériaux de construction qu’ils assemblent pièce par pièce, un peu comme on construisait les voitures jusqu’à ce que Ford invente la chaîne de montage il y a plus d’un siècle.

Le gouvernement fédéral est conscient que des méthodes plus productives sont nécessaires. Il favorise donc la construction modulaire, dans laquelle les maisons sont entièrement ou partiellement assemblées en usine avant d’être installées sur le site.

« Lorsque je parle d’accélérer la construction de maisons, les logements modulaires en sont un élément important », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué au mois de juillet.

Le processus peut permettre de construire de 20 à 50 % plus rapidement des logements, selon un rapport de la firme McKinsey, tout en réduisant les perturbations dans les quartiers, en réduisant les déchets, en nécessitant moins de travailleurs et en étant jusqu’à 20 % moins cher.

Pour accélérer l’adoption de cette pratique, le gouvernement réserve 500 millions en prêts aux entreprises qui utilisent la construction modulaire et d’autres techniques innovantes. Il finance également des solutions de logement innovantes locales et la recherche pour en développer de nouvelles, et s’est engagé à réduire les barrières réglementaires et à standardiser les conceptions.

Mais même si certaines initiatives sont en cours, les experts du secteur affirment qu’il en faut encore beaucoup plus pour créer une base permettant à la technique de construction de se développer à partir de ses maigres 2 % de part de marché.

« Ce n’est pas aussi simple que, "eh bien, quelqu’un vient de penser à des maisons modulaires, alors faisons-le" », a déclaré Kevin Lee, directeur général de l’Association canadienne des constructeurs d’habitations (ACCH).

Des problèmes plus larges sur le marché du logement, tels que les retards réglementaires, les frais de développement et les règles hypothécaires, doivent également être résolus pour que la méthode gagne réellement du terrain, a-t-il ajouté.

« Il y a beaucoup d’obstacles, il y a beaucoup de risques, et c’est pourquoi nous avons besoin de tous ces changements systémiques pour garantir que l’investissement porte ses fruits. »

Z Modular

Le cas de Z Modular montre que le soutien augmente, mais qu’il n’est pas toujours suffisant.

L’automne dernier, l’entreprise a fièrement annoncé qu’elle était la première à obtenir une assurance auprès de l’agence de logement du Canada pour la construction d’appartements modulaires, contribuant ainsi à réduire les coûts.

Cependant, huit mois plus tard, Z Modular a annoncé qu’elle fermait son usine de Kitchener, en Ontario, entraînant une perte d’environ 150 emplois, et qu’elle se concentrerait plutôt sur le marché américain.

La société a déclaré que cette décision avait été motivée par des inefficacités en matière de financement, une hausse des coûts et des retards réglementaires.

« Malgré une crise évidente du logement, le Canada n’a pas fait preuve de clairvoyance pour adopter les changements nécessaires pour encourager les investissements et permettre aux promoteurs de réussir », a déclaré Barry Zekelman, président et chef de la direction de Zekelman Industries, société mère de Z Modular, dans un communiqué en juin.

« Malheureusement, malgré notre investissement de dizaines de millions de dollars, nos coéquipiers sont devenus victimes de la tragique réalité d’un système défectueux », a-t-il affirmé.

Une grande partie du défi lié à l’intensification de la construction modulaire réside dans le fait que le démarrage d’une usine coûte cher et qu’il faut une demande constante pour payer tous les coûts fixes. Cela ne cadre pas bien avec les aléas du marché immobilier canadien, a déclaré M. Lee.

« En raison du cycle d’expansion et de récession, il est vraiment difficile de faire ces investissements […] si vous avez des frais généraux aussi importants, cela peut vous conduire à la faillite. »

L’industrie modulaire a été marquée par plusieurs faillites, allant de Nomodic Modular Structures, qui a fait faillite l’automne dernier avec des projets de logements sociaux à moitié construits et quelques millions de dollars de dettes, à Nexii Building Solutions, une entreprise établie en Colombie-Britannique, qui se vantait d’une valorisation de plus de 2 milliards il y a deux ans avant de faire faillite plus tôt cette année.

Pas que du négatif

D’autres entreprises parviennent à faire des percées. Bird Construction a racheté une entreprise modulaire en 2017 et a obtenu l’année dernière un contrat pour construire le plus haut projet modulaire au Canada : un appartement de 14 étages à Vancouver pour l’agence de logements de la Colombie-Britannique.

« La construction modulaire prend un élan considérable en Amérique du Nord », avait dit à l’époque le chef de la direction de l’entreprise, Teri McKibbon, dans un communiqué.

La compagnie Northgate Industries, basée en Alberta, qui œuvre dans le secteur depuis plus de 50 ans, a réussi en partie grâce à la diversification de ses activités, a déclaré le directeur Ali Salman. L’entreprise construit de tout, des camps de travail éloignés aux hôpitaux ruraux, et a expédié des logements partout, de Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, à Hawaii et en Amérique du Sud.

Les progrès dans les techniques de construction ouvriraient la voie à des matériaux de construction plus durables et s’éloigneraient des « méthodes de construction vraiment désuètes », a déclaré Steven Beites, professeur à l’École d’architecture McEwen de l’Université Laurentienne.

« Nous construisons des maisons à ossature métallique depuis plus de 150 ans […] Il est essentiel pour nous, ici au Canada, de commencer à adopter le préfabriqué et le modulaire pour obtenir ces efficacités. »