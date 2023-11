Le 750, rue Peel est la première étape montréalaise d’un plan de construire 7000 logements locatifs à travers le Canada

Le promoteur Cadillac Fairview construira 510 appartements locatifs dans le voisinage du Centre Bell, là où se dressent les tours de condos des Canadiens.

Il s’agit de l’un des rares projets immobiliers à sortir de terre au centre-ville de Montréal en 2023. Sa livraison est prévue en 2026.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Teachers), dont les actifs sous gestion s’élèvent à plus de 29 milliards, CF gère un parc de plus de 35 millions de pieds carrés regroupés dans 68 propriétés au Canada, tel le Carrefour Laval.

Le futur immeuble d’une valeur supérieure à 300 millions sera érigé dans la partie nord-ouest du quadrilatère formé des rues Saint-Antoine Ouest, Peel, Saint-Jacques Ouest et Jean-D’Estrées. Il est situé dans le quartier Quad Windsor, qui comprend la Gare Windsor, la Tour Deloitte et les condominiums Tour des Canadiens.

La future tour reposera sur un basilaire de 11 étages. Le bâtiment a été conçu par les cabinets d’architectes NEUF et Zeidler. Reliance a été retenu comme entrepreneur général.

Le projet comprend 207 places de stationnement souterrain, une cour intérieure, des espaces de cotravail et de réunion, « ainsi que d’importantes améliorations du paysage et du domaine public », lit-on dans le communiqué annonçant la première pelletée de terre du chantier. Le 750, rue Peel sera relié au réseau souterrain de la ville, une exclusivité, soutient le promoteur, pour un immeuble résidentiel locatif à Montréal.

Le 750, rue Peel constitue la première phase de l’aménagement du quadrilatère, qui peut recevoir jusqu’à trois bâtiments au total, dont au moins un autre sera à vocation résidentielle (environ 800 logements). CF détient aussi le terrain au sud de Saint-Jacques, juste en face de l’ÉTS [École de technologie supérieure]. Celui-ci a une capacité de recevoir 1500 logements.

Opération 7000 logements

Le projet de la rue Peel est le deuxième projet du programme résidentiel de 4,7 milliards, lancé par Cadillac Fairview en novembre 2022, qui a le potentiel de fournir 7 000 unités locatives dans 20 bâtiments à travers le Canada. En voie de réalisation, la première étape vise la construction de 288 unités au Centre Rideau à Ottawa.

« Le projet du 750, rue Peel et notre programme de logements locatifs en général s’inscrivent parfaitement dans la raison d’être de notre entreprise, de transformer les communautés », explique, dans un communiqué, Wayne Barwise, vice-président directeur au développement, Cadillac Fairview. « Nous sommes prêts à travailler avec les municipalités et tous les paliers de gouvernement lorsque les conditions sont réunies pour répondre aux besoins en logement d’une population croissante. »

Longtemps concentrée dans la détention de centres commerciaux, Cadillac Fairview a mis en branle dans les dernières années une stratégie de densification et de diversification avec ses projets de construction résidentielle à Montréal, Ottawa, Etobicoke et à Richmond, en Colombie-Britannique.