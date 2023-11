Les ventes ont ainsi atteint leur deuxième plus bas niveau depuis que l’Association a commencé à compiler des données de marché, en 2000.

Recul de 2 % sur un an des ventes de maisons au mois d’octobre

(Montréal) Les ventes de maisons dans la région de Montréal ont chuté de 2 % le mois dernier par rapport à octobre de l’année dernière, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.

La Presse Canadienne

Les ventes ont ainsi atteint leur deuxième plus bas niveau depuis que l’Association a commencé à compiler des données de marché, en 2000.

Les ventes de maisons à Montréal ont totalisé 2675 en octobre, contre 2740 un an plus tôt.

L’Association précise que les ventes de maisons unifamiliales ont été 1347 transactions en octobre, en baisse de 6 % par rapport à 1438 pour la même période l’an dernier, tandis que les ventes de copropriétés se sont élevées à 1018 transactions, contre 1021 en octobre 2022.

Quant aux ventes de plex, elles ont augmenté de 10 % pour atteindre 307 ventes, contre 279 ventes de petits immeubles à revenus un an plus tôt.

Les inscriptions actives ont atteint 17 518 en octobre, soit un gain de 12 % par rapport aux 15 708 d’il y a un an, tandis que les nouvelles inscriptions ont grimpé de 10 % à 5816, contre 5306 un an plus tôt.

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec indique que le prix médian d’une maison unifamiliale était de 545 000 $, contre 510 000 $ il y a un an, tandis que le prix médian d’une copropriété était de 390 000 $, contre 380 000 $ il y a un an.

Le prix médian du plex s’est établi le mois dernier à 735 000 $, comparativement à 700 000 $ en octobre 2022.