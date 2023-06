Les ventes de maisons neuves au plus haut depuis un an

(Washington) Les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont continué d’augmenter au mois de mai, mais leurs prix poursuivent leur ralentissement, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

Agence France-Presse

En mai, 763 000 maisons neuves ont trouvé preneur en rythme annualisé, c’est-à-dire projeté sur l’année à ce rythme. C’est mieux que les 665 000 attendues par le marché, qui anticipait une baisse, selon le consensus publié par Briefing.com.

Cela représente une hausse de 12,2 % par rapport au mois d’avril, pour lequel les données ont par ailleurs été révisées en légère baisse.

Sur un an, par rapport à mai 2022, la hausse avoisine les 20 %.

« Les ventes de maisons neuves ont atteint leur niveau le plus élevé depuis février 2022 », a souligné dans une note Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE, « des taux de prêts immobiliers plus élevés ont été un frein pour les acheteurs, mais les coûts d’emprunt sont en baisse par rapport à leur pic » et le stock de maisons disponibles reste faible.

Le nombre de maisons disponibles s’élève à 428 000 maisons, ce qui représente un stock de 6,7 mois au rythme de vente actuel.

Le prix médian d’une maison neuve a légèrement baissé, à 416 300 dollars contre 420 800 un mois plus tôt, au plus bas depuis décembre 2021.

Le prix moyen est également en baisse, à 428 000 dollars, au plus bas depuis le début de l’année.