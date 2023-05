« Le syndic allègue que Christine Girouard et Jonathan Dauphinais-Fortin ont mis en place un stratagème frauduleux visant à inciter des acheteurs à bonifier leur promesse d’achat initiale, notamment en soumettant une promesse d’achat bidon à des vendeurs », a déclaré l’OACIQ.

Le syndic de l’OACIQ affirme avoir recueilli suffisamment de preuve sur les agissements présumés des courtiers Christine Girouard et Jonathan Dauphinais-Fortin. Ils passeront devant le comité de discipline le 31 mai.

L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) a terminé son enquête de plusieurs jours jeudi soir. Après avoir entendu plusieurs témoignages, l’organisme a déposé une requête pour que le permis de Christine Girourad et de Jonathan Dauphinais-Fortin soit suspendu provisoirement. Ce qui a pour effet que les deux courtiers n'auront plus la possibilité d’ouvrir leur propre agence ou d’être engagé par une autre bannière que RE\MAX.

« Le syndic allègue que Christine Girouard et Jonathan Dauphinais-Fortin ont mis en place un stratagème frauduleux visant à inciter des acheteurs à bonifier leur promesse d’achat initiale, notamment en soumettant une promesse d’achat bidon à des vendeurs », a déclaré l’OACIQ.

À la suite de l’enquête de La Presse, Mme Girouard et M. Dauphinais-Fortin avaient perdu leur contrat avec l’agence RE\MAX D’ICI et l’OACIQ avait émis une suspension administrative de leur permis qui est relié à une agence.

C’est le comité de discipline, une entité autonome et indépendante de l’OACIQ, qui entendra la plainte disciplinaire et la requête de suspension provisoire de permis.

Le comité de discipline entendra Mme Girouard, M. Dauphinais-Fortin et leurs avocats le 31 mai prochain et statuera sur la demande du syndic. La requête en suspension provisoire est une procédure d’urgence qui vise à protéger le public, rappelle l’OACIQ.

À partir du 26 mai, les courtiers Girouard et Dauphinais-Fortin ne peuvent plus percevoir de commission sur les propriétés qu’ils ont vendues, mais qui n’ont pas encore été notariées.