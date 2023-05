Les ventes de maisons pour le mois d’avril à Toronto se sont chiffrées à 7531, ce qui représentait une baisse de 5,2 % par rapport à il y a un an, mais une hausse d’environ 9 % par rapport à celles de mars.

(Toronto) Le marché du logement du Grand Toronto a continué de se resserrer le mois dernier, alors que les prix ont augmenté de 4 % par rapport à mars et que les ventes se sont rapprochées de leur niveau d’avril dernier, a révélé mercredi la chambre immobilière de la région.

La Presse Canadienne

Ces ventes ont dépassé les nouvelles inscriptions, qui ont diminué de plus d’un tiers par rapport à l’année précédente, alimentant une concurrence accrue entre les acheteurs qui hésitaient à acheter des maisons plus tôt cette année.

Huit hausses consécutives des taux d’intérêt ont poussé ces acheteurs à l’écart, ce qui a miné leur pouvoir d’emprunt, alors même que les prix commençaient à chuter.

Leur hésitation et ces prix plus bas ont également pesé sur les vendeurs, car plusieurs ont retardé l’inscription de leur propriété, de crainte qu’ils ne parviennent pas à obtenir les grosses sommes ou les guerres d’enchères que leurs voisins ont eues en 2021 et au début de 2022.

Le niveau d’approvisionnement d’avril était bien inférieur à ce que la ville a connu par le passé. Les nouvelles inscriptions pour le mois ont totalisé 11 364, en baisse de 38,3 % par rapport au même mois l’an dernier.

Le prix moyen était également inférieur à ce qu’il était il y a un an, chutant de 7,8 % à 1153 269 $.

Le prix moyen d’avril était d’environ 4 % plus élevé que celui de 1108 499 $ que l’acheteur moyen a payé en mars.