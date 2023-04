Dans le but d’accélérer la décontamination des terrains, la Ville de Montréal modifie son programme en avançant désormais la moitié des sommes aux propriétaires avant le début des travaux environnementaux.

« On annonce aujourd’hui que la Ville va donner une avance de 50 % dès le dépôt du projet dans le cadre d’une démarche structurée respectant toutes les conditions, indique Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable de développement économique et commercial. On pense que ça va débloquer les projets qui actuellement sont sur la glace, car le propriétaire n’a pas le financement pour avancer ses sommes », explique-t-il.

M. Rabouin participait à un évènement sur le développement immobilier et urbain de l’est de Montréal qui se tenait au golf d’Anjou vendredi matin.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable de développement économique et commercial

Les anciens terrains industriels contaminés freinent l’essor de l’est de l’île de Montréal depuis des années.

Jusqu’à maintenant, la Ville, qui rembourse jusqu’à 90 % du coût des travaux, attend la fin des travaux pour verser l’argent. Dans ce cas de figure, « 100 % du risque est sur le propriétaire qui fait sa démarche », a expliqué M. Rabouin. Avec la montée des taux d’intérêt, les promoteurs hésitaient avant de se lancer dans de coûteux travaux de réhabilitation.

Résultat : sur l’enveloppe de 100 millions, seulement 10 millions de dollars de projets sont rendus admissibles et 40 millions sont en évaluation.

Ce programme de décontamination est financé par la subvention de 100 millions que Québec a donnée à la Ville de Montréal à cette fin en 2019.

Les propriétaires de terrains ont jusqu’à la fin de l’année pour déposer une demande.