Le prix des maisons repartira à la hausse dès le second semestre

Pour les acheteurs qui attendent la baisse de prix pour acquérir une propriété, la fenêtre d’opportunité se fermera bientôt, prévient la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

« La baisse récente des prix des habitations au Canada, par rapport à leurs sommets historiques de la pandémie, devrait cesser au milieu de 2023, mais le prix moyen pour l’année sera plus bas qu’en 2022. Les prix augmenteront par la suite et jusqu’à la fin de la période de prévision », soutient l’organisme fédéral en matière d’habitation.

Comme la baisse de prix observée dans la première partie de l’année sera plus importante que la remontée des prix au second semestre, la variation du prix moyen des propriétés au Canada va rester négative en 2023, avant de repartir à la hausse en 2024 et 2025.

Dans le détail, le prix moyen baissera de -8,6 % en 2023, puis augmentera de 7,9 % en 2024 et de 7,5 % en 2025.

Ces projections sont tirées du plus récent rapport Perspectives du marché de l’habitation (PMH) publié jeudi par la SCHL. Ce rapport annuel donne un aperçu du marché du Canada et de 18 grands centres urbains et des prévisions jusqu’à la fin de 2025.

C’est la rareté de l’offre de logements neufs, combinée à la baisse à venir des taux d’intérêt à compter de 2024, qui va contribuer à la reprise de l’inflation immobilière.