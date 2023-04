(Toronto) La fiducie de placement immobilier First Capital a annoncé mardi avoir signé des accords pour vendre quatre propriétés, dont l’hôtel Hazelton à Toronto, pour un total combiné de 184 millions.

La Presse Canadienne

First Capital a précisé qu’elle vendait l’hôtel Hazelton et une participation de 50 % dans le restaurant de l’hôtel, One Restaurant, à Hennick & Co. pour 110 millions.

Les autres propriétés vendues comprennent un site de développement de copropriétés résidentielles à Toronto, un site de développement résidentiel au centre commercial Wilderton de Montréal et le Carré Queen Mary, un petit immeuble d’appartements avec espace commercial à Montréal.

Le chef de la direction de First Capital, Adam Paul, a indiqué que la réussite du plan d’optimisation du portefeuille de la fiducie dévoilé en septembre dernier restait une priorité absolue.

La fiducie s’attend à ce que les quatre transactions soient finalisées au cours des deuxième et troisième trimestres de 2023, sous réserve des conditions de clôture.

Elle a précisé qu’une fois les accords conclus, elle aurait obtenu environ 360 millions sur les plus de 1 milliard d’actifs destinés à être cédés d’ici la fin de 2024.

