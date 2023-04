(Montréal) Les ventes de propriétés résidentielles ont atteint le mois dernier un nouveau creux pour un mois de mars, mais certains signes laissent croire que les baisses diminuent, a indiqué jeudi l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

La Presse Canadienne

Un total de 3947 maisons ont changé de mains le mois dernier, soit une baisse de 28 % par rapport au mois de mars 2022, a précisé l’association.

C’était la première fois depuis septembre 2022 que les ventes chutaient de moins de 30 % sur une base annuelle, a souligné l’APCIQ.

Les prix moyens ont diminué au fur et à mesure que les ventes reculaient. Celui des maisons unifamiliales a diminué de 5 % à 535 000 $ et celui des copropriétés a diminué d’une même proportion pour se chiffrer à 381 500 $.

Les nouvelles inscriptions pour le mois ont glissé de 8 % pour se dénombrer à 6487.

Le directeur de l’analyse de marché de l’APCIQ a estimé que ces chiffres démontraient que Montréal réagit positivement à la stabilisation des taux d’intérêt, après leur hausse rapide.

« Bien que les incertitudes économiques soient loin d’être écartées, les ménages, tout comme les investisseurs, sont de plus en plus confiants et enclins à réaliser leur projet d’acquisition dans un contexte de stabilisation des conditions de financement », a affirmé Charles Brant, dans un communiqué.

« Même si les ventes sont encore en baisse, le ralentissement de cette baisse est un signe positif de stabilisation du marché. »