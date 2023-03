(Paris) Les Bourses européennes montent vendredi avec le ralentissement plus fort que prévu de l’inflation en zone euro, et avant la publication de celle des États-Unis, épisode final d’un premier trimestre agité mais globalement très positif pour les indices.

Agence France-Presse

Comme sur l’ensemble de la semaine, les Bourses européennes étaient bien orientées : vers 7 h 05 (heure de l’Est), Paris progressait de 0,53 %, Milan de 0,26 %, Francfort de 0,40 %. Sur les trois premiers mois de l’année, elles gagnent toutes plus de 12 %.

Londres affichait un gain de 0,16 % mais de seulement 3,07 % sur trois mois.

Les trois principaux indices de Wall Street devraient ouvrir proche de l’équilibre selon les contrats à terme à la même heure.

Après un début autour de l’équilibre, les marchés sont montés avec notamment la publication du taux d’inflation annuel de la zone euro. Il a reculé en mars pour le cinquième mois consécutif, à 6,9 % sur un an, après 8,5 % en février, grâce à l’accalmie des prix de l’énergie, selon Eurostat. Les analystes tablaient sur 7,1 %.

Toutefois, « en enlevant les variations des prix de l’énergie qui ont explosé avec la guerre en Ukraine et donc bénéficient d’effets de base favorables » — « le tableau de l’inflation n’est pas aussi optimiste » prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

L’inflation dans les services reste encore très forte, et est bien plus difficile à combattre pour les banques centrales, qui doivent de ce fait garder une politique monétaire plus restrictive.

Les investisseurs attendent désormais l’indice des prix à la consommation PCE aux États-Unis, privilégié par la Banque centrale américaine pour calibrer sa politique monétaire.

Sartorius Stedim met les sous

Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur de matériels pour le secteur biopharmaceutique, a annoncé vendredi le rachat de la biotech française Polyplus pour près de 2,4 milliards d’euros. L’action du groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards d’euros en 2022, chutait de 6,71 % à la Bourse de Paris. En Allemagne, Sartorius AG, qui a la majorité du capital social et des droits de vote de Stedim, perdait 5,71 %.

Virgin Orbit n’a plus de sous

La société spécialisée dans les lancements de petits satellites Virgin Orbit, en difficulté après l’échec d’une mission spatiale, va licencier 85 % de ses salariés, soit 675 personnes selon un document publié sur le site du gendarme de la Bourse américaine (SEC).

Mi-mars, l’entreprise avait suspendu ses opérations le temps de mener des discussions sur de possibles sources de financements et d’explorer des opportunités stratégiques. Elle avait indiqué quelques jours plus tard reprendre son activité. Jeudi soir à New York, l’action de Virgin Orbit a terminé en recul de 16 %. Les échanges électroniques d’avant séance auguraient une chute de près de 50 %.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole montaient, dans la tendance de la semaine : le baril de Brent de Mer du Nord valait 79,55 dollars (+0,35 %) et celui WTI américain 74,82 dollars (+0,61 %) vers 6 h 50 (heure de l’Est). En cinq jours, ils prennent respectivement plus de 6 % et 8 %.

L’euro baissait de 0,32 % à 1,0870 dollar, et le bitcoin de 0,85 % à 27 910 dollars.

Sur le marché obligataire, les taux demeuraient stables aux États-Unis et en Europe, à 3,55 % pour l’emprunt à 10 ans américain et à 2,35 % pour l’emprunt à même échéance allemand.