La firme JLR et la Société canadienne d’hypothèques et de logement ont toutes deux noté une augmentation des prêts hypothécaires accordés par des prêteurs non traditionnels l’an dernier.

Le resserrement des conditions de financement a eu pour effet de favoriser les prêteurs non traditionnels qui ont connu l’an dernier une croissance supérieure de leur volume hypothécaire à celle des prêteurs hypothécaires traditionnels, confirme une nouvelle étude.

« La part de marché des petits prêteurs est passée de 11 % à 13,4 % l’année dernière, écrit JLR dans son étude intitulée Rapport sur le marché hypothécaire du Québec 2022 et publiée mercredi.

Ces observations vont dans le sens de celles faites à l’automne par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). « La croissance des prêts hypothécaires accordés par des prêteurs non traditionnels est supérieure à celle des prêteurs traditionnels », lit-on dans le Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels de la SCHL, paru à l’automne.

« Ce segment non réglementé du secteur a probablement attiré un plus grand nombre d’emprunteurs qui n’ont pas été en mesure de satisfaire les critères d’admissibilité d’un prêteur traditionnel dans le contexte de la hausse rapide des taux d’intérêt », expliquait à ce moment-là la SCHL.

À la différence du rapport de la SCHL qui dresse un portrait canadien du marché hypothécaire, l’étude de JLR se concentre sur le Québec.

Cette firme de données immobilières de Montréal suit au quotidien les actes hypothécaires qui sont déposés au registre foncier. JLR est ainsi équipée pour estimer la part de marché des principaux prêteurs dans un contexte de marché marqué par la remontée des taux d’intérêt.

D’après JLR, plus de 266 000 hypothèques ont été enregistrées l’an dernier, soit 16 % de moins qu’en 2021.

Le nombre de prêts se divise en parts égales entre les prêts hypothécaires liés à l’achat d’une propriété résidentielle ou non résidentielle et ceux liés au renouvellement ou au refinancement.

Le document publié par JLR s’attarde aux prêts hypothécaires liés à l’achat d’une propriété pour des raisons méthodologiques.

Desjardins en tête

Le Mouvement Desjardins demeure le leader du marché. JLR estime à 40 % sa part de marché dans l’ensemble de la province. Plus populaire en région, il demeure quand même le prêteur numéro un dans la région métropolitaine de Montréal avec des parts de marché d’environ 30 %.

Les calculs de JLR reposent sur le nombre de prêts hypothécaires résidentiels et non résidentiels, et non pas sur le volume en dollars.

Or, d’après JLR, les principaux prêteurs hypothécaires sont dans l’ordre : Desjardins (40,3 %), Banque Nationale (13 %), Banque Royale (10,2 %), BMO (7,7 %) et TD (6,6 %). Parmi les principales institutions financières, la Laurentienne ferme la marche. « [Elle] demeure un prêteur marginal avec des parts de marché inférieures à 1 % depuis maintenant 5 ans », écrit JLR.

Dans la région montréalaise, Desjardins reste en tête (27,9 %), suivie de la Royale (13,6 %), la Nationale (12,5 %), BMO (10,4 %) et TD (8,9 %).