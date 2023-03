Les ventes de maisons en baisse de 40 % sur un an au Canada

(Ottawa) Les ventes de propriétés résidentielles ont diminué de 40 % en février par rapport au même mois l’an dernier, a indiqué mercredi l’Association canadienne de l’immobilier (ACI).

La Presse Canadienne

Les ventes de février étaient comparables à celles enregistrées au cours du même mois en 2018 et 2019, avant la pandémie de COVID-19, a souligné l’association.

La baisse d’une année à l’autre des ventes de maisons en février est survenue alors que le prix de vente moyen national a affiché une baisse de 18,9 % par rapport au record absolu de février 2022.

L’association a précisé que le prix moyen réel des maisons au Canada s’était établi à 662 437 $ en février.

Comparativement à janvier, les ventes de maisons nationales ont augmenté de 2,3 % en février, alimentées par des gains dans les ventes de maisons à Toronto et à Vancouver, a souligné l’ACI.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a chuté de 7,9 % d’un mois à l’autre.

Aux yeux de la présidente de l’association immobilière, Jill Oudil, les données de février suggèrent le potentiel d’un marché plus robuste à venir.

« Comme nous l’avons dit le mois dernier, impossible de savoir avant le printemps ce que nous réserve le marché en 2023 », a-t-elle affirmé dans un communiqué.

« Les ventes et les inscriptions ne le reflètent pas encore, mais on peut présumer que les propriétaires-vendeurs sont occupés à préparer leur propriété à la vente et les acheteurs potentiels, à obtenir leur préapprobation hypothécaire. »

L’économiste principal de l’ACI, Shaun Cathcart, a observé que des similitudes entre 2023 et 2019 ont continué d’apparaître en février. « Les ventes augmentent, le marché se resserre et les baisses de prix d’un mois à l’autre s’atténuent », a-t-il indiqué.