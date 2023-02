Des promoteurs aménagent des centaines de logements dans l’ancien hôpital Grace Dart à la station de métro Cadillac, dans l’est de Montréal.

Le bâtiment d’intérêt patrimonial situé au 6085, rue Sherbrooke Est sera transformé en 299 logements, un projet estimé à 135 millions.

Plus de 40 % des unités du projet compteront au moins deux chambres. De grands logements familiaux sont prévus au rez-de-chaussée. De plus, une portion du terrain situé à l’angle des rues Du Quesne et Sherbrooke sera cédée à la Ville de Montréal afin d’y construire des logements sociaux.

Le prix des loyers commence aux alentours de 1250 $ par mois, signale Étienne Payette-Lebeau, directeur, marketing et locations, chez Maître Carré. Ce tarif comprend cinq électroménagers, le chauffage, l’éclairage et l’internet.

Les travaux ont déjà commencé, et la livraison des unités est prévue pour mars 2025. On dénombre une case de stationnement pour deux logements.

Les promoteurs sont TGTA et Maître Carré, avec le soutien financier de Fondaction et de Fiera Immobilier.

« On désire créer un environnement de vie de qualité et complet, attractif pour toute la communauté environnante, incluant notamment l’accès aux jardins et la présence d’un café ou commerce de proximité qui viendra animer et enrichir ce secteur de la rue Sherbrooke », souligne Martin Galarneau, associé chez TGTA, dans un communiqué.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Martin Galarneau, associé chez TGTA

Ce projet qui coche toutes les bonnes cases (logements sociaux, densification près d’une station de métro, préservation du patrimoine bâti, logements familiaux, espaces verts, etc.) a quand même pris trois ans avant d’obtenir l’autorisation de la Ville.

« On a été dans un contexte de COVID qui a pu retarder les choses, dit M. Galarneau, dans un entretien. Il y a une belle collaboration de l’arrondissement et de la ville centrale. Il y a toujours place à amélioration dans les processus. Tout le monde en est bien conscient à la Ville et a en tête de rendre les choses plus efficaces à l’avenir. »

Canopée préservée

Le projet inclura également une cour intérieure et des jardins, en plus de conserver la majorité de la canopée existante. On y trouvera aussi des espaces communautaires, une composante commerciale légère et une zone de cotravail. La cour intérieure sera consacrée à l’agriculture et à un verger urbain.

« Le projet participe à la densification urbaine tout en tenant compte des besoins du quartier. Par son emplacement exceptionnel, le site favorise la mobilité durable et contribue à la réduction des îlots de chaleur », dit, dans un communiqué, Marc-André Binette, chef adjoint à l’investissement à Fondaction.

« Ce projet est un excellent exemple de développement responsable misant sur la proximité, à quelques minutes de marche des services et des transports en commun, tout en s’intégrant parfaitement à son voisinage par son offre inclusive d’unités d’habitation et son ouverture à la communauté », explique pour sa part Jean-Philippe Dubé, vice-président principal et gestionnaire de fonds, développement, à Fiera Immobilier.

Un peu d’histoire

L’hôpital a été fondé au début du XXe siècle par Henry J. Dart, un pharmacien, qui l’a nommé en l’honneur de sa fille Grace, décédée auparavant. L’établissement a ouvert ses portes en 1907. Lors de sa fermeture en 2016, l’immeuble appartenait au gouvernement du Québec. Depuis, le complexe a été identifié comme un immeuble qui présente une valeur patrimoniale exceptionnelle.

Maître Carré est une entreprise de développement immobilier active depuis 2009. On lui doit notamment le projet Brickfields dans Griffintown, au coin des rues De la Montagne et Wellington.

TGTA est une firme de développement et d’investissement immobilier établie à Montréal depuis 1989. Elle est reconnue pour son expertise dans le secteur des immeubles résidentiels et à bureaux.