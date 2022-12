Le porte-parole de DuProprio, Martin Desfossés, redevient courtier immobilier après avoir été pendant 15 ans l’une des têtes d’affiche de l’entreprise de service de vente sans courtier immobilier. Le spécialiste en immobilier entreprend sa nouvelle aventure dans l’équipe Remax Bonjour.

Martin Desfossés a défendu avec ferveur sur de nombreuses tribunes la vente de propriétés sans courtier immobilier. Il a coaché et accompagné des milliers de propriétaires qui voulaient éviter de payer des milliers de dollars en commission. Or, en traversant de l’autre côté, il assure que ce n’est pas un désaveu du concept de vendre par soi-même.

« C’est un bon service pour les gens qui ne veulent pas avoir de courtier et ça, il faut le respecter et je vais toujours le respecter, soutient-il lors d’une entrevue avec La Presse. J’ai toujours été pro-choix. Il y a des gens qui vendent naturellement en mandatant un courtier, il y en a d’autres qui veulent s’occuper de leurs affaires. »

Le choix de quitter DuProprio pour Remax Bonjour est un choix de carrière, explique-t-il. À la suite de la vente de la société britannique à un acteur québécois, soit le Mouvement Desjardins, en 2020, Martin Desfossés a dû se concentrer uniquement sur son rôle de porte-parole. Alors que ce qui le passionne par-dessus tout, confie-t-il, c’est celui de coach et d’accompagnateur des propriétaires dans la vente de leur maison.

« Il y a aussi le fait que toutes les personnes avec qui j’ai eu du plaisir à bâtir DuProprio sont parties. J’ai perdu mes relations d’amitié de longue date », relate-t-il.

Martin Desfossés a tout d’abord été courtier immobilier chez Sutton pendant sept ans avant de créer l’offre de coaching aux clients de DuProprio en 2007 avec le fondateur.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Martin Desfossés, agent immobilier

Il n’y en a pas beaucoup dans le courtage qui ont un regard 360 comme moi. J’ai vu les deux côtés, en offrant mon expertise de deux manières, en tant que courtier immobilier et en tant que coach pour la vente sans courtier. Martin Desfossés, agent immobilier

Un marché de vendeurs

Le « nouveau » courtier immobilier arrive dans un marché toujours de vendeurs, certes, mais dans lequel les propriétés ne se vendent plus comme des petits pains. N’est-ce pas un mauvais moment pour se lancer en affaires alors que les prêts hypothécaires coûtent plus cher que pendant la pandémie ? « Ça fait 22 ans que je fais de l’immobilier, explique-t-il. Quand j’ai commencé en 2000, les taux d’intérêt étaient à 6,5 %. J’ai connu un marché qui n’était pas évident. J’ai travaillé aussi avec des taux d’intérêt à 2 % et à 5 %. »

« Comme j’ai été en interaction avec 10 000 propriétaires depuis le début de ma carrière, je comprends ce qui influence et motive une transaction. Avec ce recul-là et mon expérience, je peux dire que non, ce marché plus difficile ne me fait pas peur du tout. Bien au contraire », poursuit-il avec enthousiasme.

« Le marché est de plus en plus complexe et j’ai la profonde conviction que c’est là que je vais avoir du plaisir et que je vais être le plus efficace. Dans tous les marchés, même à 20 %, il y a des transactions qui s’effectuent », rappelle-t-il.

Martin Desfossés est plus motivé que jamais par son nouveau défi, car il s’associe avec sa conjointe Amélie Hébert qui offrira le service de mise en valeur de propriété (home staging) avant la prise de photo des propriétés à vendre.