En contraste avec la récession qui menace d’engourdir les chantiers, les grues percent le ciel au centre-ville cet automne. Pour la première fois depuis le début des années 1990, cinq tours de près de 200 mètres sortent de terre simultanément. La Presse a eu le bonheur de se hisser au sommet des trois structures les plus avancées.

Martin Tremblay La Presse

André Dubuc La Presse

700, Saint-Jacques/Victoria sur le parc

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le profil de Montréal change de façon irrémédiable avec les nombreuses constructions en cours.

Fruit du travail des architectes IBI et BLTA, l’édifice hybride, qui abritera des résidences et des bureaux, perce le ciel de Montréal. Sa structure est aujourd’hui achevée et l’étape de la finition est entamée. La tour de copropriétés de 58 étages repose sur un podium de 10 étages de bureaux d’une superficie locative totale de 32 500 mètres carrés.

Habiter au sommet de Montréal PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Avec sa signature architecturale singulière, la tour construite par Broccolini est la continuité de ses projets prestigieux précédents, comme L’Avenue et le 628, Saint-Jacques. L’investissement était évalué à 430 millions en 2019.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La tour culmine au 58 e étage avec la salle mécanique. La partie résidentielle est concentrée du 10 e étage au 57 e étage.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La livraison des copropriétés commencera à la fin de l’année avec les logements des étages 10 à 30. La deuxième phase est prévue en mars 2023 pour les étages 31 à 49 et la dernière phase sera déclenchée l’été prochain.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Michaël Drouin-Carmacio, ferblantier, et Chantal Laboures, qui travaille en isolation

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La tour offre des vues imprenables sur la Rive-Sud. 1 /5









Tour Banque Nationale

Seule tour entièrement consacrée aux locaux de travail parmi les nouveaux géants de Montréal, la Tour Banque Nationale est la plus importante œuvre structurale construite à Montréal depuis le Stade olympique. Elle accueillera à compter de l’automne 2023 les employés du siège social de la première banque québécoise.

La Banque Nationale fait peau neuve PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Yoland Rompré, arpenteur, voit à l’alignement des ancrages du mur-rideau d’aluminium et de verre, dont la surface s’étend sur 43 070 mètres carrés. La Banque Nationale construit le plus haut immeuble de bureaux depuis le 1000, De La Gauchetière et le 1250, boulevard René-Lévesque, tous deux en arrière-plan.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Commencés en mars 2019, les travaux se seront échelonnés sur trois ans et demi. La fin du chantier est fixée à l’automne 2023.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Voir le mont Royal sans lever le regard.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Comment se sent-on à 195 mètres du sol ? Sur cette photo, on aperçoit les colonnes sur le pourtour de l’immeuble. Le nombre de colonnes a été réduit pour libérer les planchers. La distance entre les colonnes, habituellement de 9 mètres, a été augmentée à 12 mètres.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’ancien et le nouveau. En arrière-plan, le tout petit 600, De La Gauchetière, actuel siège social de la BN, tel qu’on peut le voir des étages supérieurs du futur siège social de l’institution financière. Au total, la nouvelle adresse comptera 7000 postes de travail pouvant accueillir jusqu’à 12 500 employés en travail hybride. Le début du déménagement est prévu pour la mi-2023. 1 /5









Tours Maestria

Signées par les architectes Lemay et construites par le Groupe Devimco, les tours jumelles Maestria de 58 et 61 étages ont la particularité d’être reliées entre elles par une passerelle au 26e étage, ce qui en fait la plus haute passerelle d’un immeuble résidentiel jamais construite au Québec. L’ensemble regroupe 1743 logements et propose un basilaire de locaux commerciaux de 5000 mètres carrés au niveau de la rue.