La baisse importante de près de 20 % du volume de transactions immobilières et celle de 10 % du prix médian des propriétés observées au cours du troisième trimestre de 2022 ont confirmé que le phénomène de surchauffe immobilière était bel et bien terminé. Une situation de marché qui ne déplaît pas à Julie Benoît, PDG de l’enseigne DuProprio, qui offre un service d’accompagnement aux propriétaires qui souhaitent vendre leur maison sans faire affaire avec un courtier.

Jean-Philippe Décarie La Presse

Julie Benoît s’est jointe au Groupe DuProprio à titre de nouvelle PDG en juin 2021, alors que la frénésie qui avait embrasé le marché immobilier depuis le début de la pandémie était à son comble.

« C’était complètement fou, les volumes de transactions et les prix. Mais là, on voit depuis l’été que ça baisse pour tout le monde. La bonne nouvelle pour DuProprio, c’est qu’avec la baisse des prix des propriétés et la hausse des taux d’intérêt et du coût de la vie, l’intérêt de ne pas avoir à payer une commission augmente », souligne Julie Benoît.

DuProprio célèbre cette année ses 25 ans d’existence. En 1997, Nicolas Bouchard, 21 ans, fils d’un courtier en immeubles de Lévis, décide de lancer une entreprise pour aider les gens à vendre leur maison sans passer par un agent immobilier afin de pouvoir économiser les frais de commission, qui totalisent en moyenne 5 % du coût de la transaction.

L’entreprise DuProprio a été vendue en 2008 à Gesca, ancienne division de Power Corporation, qui était également propriétaire de La Presse, avant d’être rachetée en 2015 par le Groupe Pages Jaunes, qui l’a revendue à l’entreprise britannique Purplebricks en 2018.

« Le Mouvement Desjardins, le plus important prêteur hypothécaire au Québec, a acheté DuProprio en 2020 afin de consolider son offre dans le domaine immobilier avec l’assurance habitation et le groupe RénoAssistance », explique Julie Benoît.

Une pratique qui se généralise

Le Groupe DuProprio est actif sur l’ensemble du territoire québécois, où il compte sur une équipe de 400 personnes pour épauler les vendeurs de maison qui veulent réaliser leur transaction eux-mêmes.

Au cours des trois dernières années, on a été très actifs, mais face à la hausse marquée des prix des maisons, il y a eu beaucoup de vendeurs qui ont passé par un courtier, le paiement de la commission n’était pas un enjeu pour eux. Julie Benoît, PDG de DuProprio

« Avec le resserrement du marché et la hausse des taux d’intérêt, les gens vont préférer économiser la commission. À Montréal, au prix moyen de 600 000 $, il faut quand même payer 30 000 $ en commission, ce qui fait plus de 34 000 $ avec les taxes. C’est beaucoup d’argent », relève Julie Benoît.

DuProprio est responsable aujourd’hui d’environ 15 % des ventes de maisons sur le marché québécois. L’an dernier, le groupe a participé à la réalisation de 18 000 transactions et en totalise plus de 350 000 depuis sa fondation.

« On est une alternative économique pour la vente d’une maison et on offre une formule simple avec trois types de forfait qui vont de 800 $ à 1800 $. Avec la dernière formule, on met à la disposition des vendeurs notre équipe d’évaluateurs qui va faire des études de comparables dans le secteur. On a aussi des notaires qui vont accompagner nos clients tout au long du processus », précise Julie Benoît.

Reprendre l’innovation

Diplômée en marketing, Julie Benoît a développé une spécialité en entreprises à forte transformation numérique. Elle était directrice générale des plateformes en ligne chez Loto-Québec lorsqu’elle a été recrutée par Desjardins l’an dernier.

« J’ai toujours eu une passion pour l’immobilier. J’ai acheté plusieurs maisons, avec DuProprio, pour les rénover et les revendre et recommencer. Je peux maintenant combiner mes passions personnelles et professionnelles.

« L’innovation a toujours été au cœur de l’ADN de DuProprio. Ç’a été la première plateforme immobilière, en 2008, à utiliser les photos en haute résolution. En 2009, on a créé la première application mobile et en 2017, on a été les premiers à offrir les visites virtuelles en 3 D.

Durant les gros mois de confinement au début de la pandémie, les visites virtuelles 3D étaient le seul moyen pour visiter une maison. On a réalisé plusieurs transactions grâce à cette fonctionnalité. Julie Benoît

Malheureusement, en 2019, DuProprio a laissé tomber son application mobile pour ne conserver que son site internet, chose qui sera corrigée dès le début de 2023.

« On développe avec la firme Mirego une nouvelle application mobile. Les gens adorent avoir accès sur leur mobile aux alertes et à la géolocalisation, cette nouvelle application va bientôt être disponible », précise Julie Benoît.

Parallèlement, les équipes de développeurs de DuProprio s’activent à la mise sur pied de nouveaux services qui viendront bonifier l’accompagnement des vendeurs.

« On est aussi actifs dans la location d’appartements, où on travaille surtout avec les constructeurs d’habitations pour les aider à louer leurs nouveaux logements », ajoute la PDG de DuProprio.

Est-ce que la chute des prix des maisons va ralentir les ardeurs des gens qui pensaient mettre en vente leur propriété ?

« Les résidences vont rester plus longtemps sur le marché et si les vendeurs obtiennent moins pour leur résidence qu’il y a un an, ils vont quand même faire un profit appréciable par rapport au prix qu’ils ont payé il y a 10 ou 20 ans », observe Julie Benoît.