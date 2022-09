Le promoteur de propriétés industrielles Rosefellow a acquis deux terrains grâce à son second fonds de 100 millions qu’il vient de récolter auprès d’investisseurs. Il investira près de 400 millions dans la région montréalaise et à Ottawa dans les prochains mois.

André Dubuc La Presse

Rosefellow investira 300 millions à Kirkland, dans l’ouest de l’île de Montréal, pour construire trois bâtiments en bordure de l’autoroute 40, tout juste à l’ouest du boulevard Saint-Charles.

La superficie construite atteindra les 55 750 mètres carrés (600 000 pieds carrés). La construction des bâtiments commencera au printemps prochain et devrait durer un an. Les travaux débuteront sans attendre la conclusion d’entente de location préalable.

« On va construire un bâtiment susceptible d’accommoder les besoins de 80 à 85 % des locataires potentiels actuellement sur le marché, explique au téléphone Mike Jager, cofondateur et copropriétaire de la société. On voit de l’intérêt d’entreprises membres du club sélect Fortune 500 qui vont vouloir une belle visibilité en bordure d’autoroute et dans des bâtiments de catégorie A [les plus beaux immeubles sur le marché] certifiés LEED [une certification environnementale]. »

Le terrain appartenait à la Ville de Kirkland, qui obtient 67 millions pour son terrain convoité de 121 500 mètres carrés (1,3 million de pieds carrés).

« Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Rosefellow », affirme dans un communiqué Michel Gibson, maire de la ville de 20 000 habitants. « Le développement de ce terrain non bâti dans un milieu urbain de qualité s’inscrit dans la vision stratégique de la municipalité de consolider un secteur industriel et commercial de pointe, de part et d’autre de l’A40. Ce projet industriel de prestige, doté d’une harmonisation architecturale et paysagère de grande qualité, rayonnera partout dans la région et à l’échelle de la province », ajoute-t-il.

Pour faciliter la cohabitation avec le quartier résidentiel voisin, Rosefellow installera un mur visuel à proximité du nouveau campus industriel. L’emplacement exact du mur reste à confirmer.

Terrain à Ottawa

Le fonds d’investissement a aussi fait l’acquisition d’un terrain de 60 400 mètres carrés (650 000 pieds carrés) dans le secteur Nepean, à Ottawa. Le prix de vente s’élève à 20 millions. Le promoteur entend faire construire un bâtiment d’au moins 30 000 mètres carrés (320 000 pieds carrés) d’une valeur de 90 millions. Un ou des locataires du secteur de la logistique y sont attendus.

Rosefellow s’est fait connaître depuis la pandémie par ses constructions industrielles réalisées sans entente de location préalable, une rareté dans le marché montréalais jusqu’alors. Il a notamment accueilli la société Nespresso dans un entrepôt flambant neuf à Pointe-Claire.

Il faut dire que le secteur industriel se porte à merveille. Le taux d’inoccupation est au plancher et les loyers s’envolent, au point de sérieusement embêter les PME locataires au moment du renouvellement des baux.