Le prix médian des maisons a déjà baissé de 9 % dans la région montréalaise depuis son sommet atteint en avril dernier, indiquent les plus récentes statistiques sur le marché de la revente collectées par l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

André Dubuc La Presse

Le prix médian des maisons s’est établi à 525 000 $ en août comparativement à 580 000 $ en avril. Il s’agit de données non désaisonnalisées.

Par rapport au mois d’août 2021, le prix médian affiche toutefois une hausse de 5 % en un an.

Les données d’août de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont établies à partir de la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

« En août 2022, il y a eu 2681 transactions dans la RMR de Montréal, rapporte l’APCIQ dans son communiqué de presse mensuel, ce qui représente une baisse de 20 % par rapport aux 3347 transactions qui ont eu lieu l’année passée au même mois. Le marché continue de ralentir. »

En parallèle, le nombre de pancartes à vendre augmente de mois en mois. Le nombre d’inscriptions en vigueur a crû de 37 % en un an par rapport au mois d’août 2021. Elles ont passé de 9988 à 13 715 propriétés offertes à la vente. C’est dans la catégorie des maisons que l’augmentation est la plus marquée, avec une hausse de 58 % de produits à vendre.

« L’ampleur de la hausse des taux d’intérêt hypothécaires commence ainsi à se refléter de façon plus incisive, avec une activité transactionnelle qui ralentit davantage et une accumulation de l’inventaire de propriétés mises en vente », dit dans un communiqué Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

« Le processus de rééquilibrage du marché est en cours se manifestant par un glissement du ratio de ventes par nouvelles inscriptions et une baisse rapide de la proportion de ventes de propriétés conclues à la suite d’un processus de surenchères. Cette situation conduit inévitablement à un décrochage des prix et à l’effacement des gains excessifs issus de l’emballement du début d’année et qui était à leur pic au printemps », soutient-il.

Le prix médian des copropriétés s’est élevé à 385 000 $ en août et celui des plex (immeubles de 2 à 5 logements), à 697 000 $.

Parlant de plex, ce segment de marché s’est passablement refroidi dernièrement. Le nombre de transactions a chuté de 36 % en un an, passant de 385 reventes en août 2021 à seulement 248 transactions le mois dernier.