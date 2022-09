(Toronto) Les ventes de logements ont diminué de 34 % en août dans le Grand Toronto, par rapport à l’année dernière, mais elles ont augmenté de près de 15 % par rapport à juillet, les acheteurs étant revenus sur le marché pour profiter de la baisse des prix comparativement à ceux de l’hiver dernier, a indiqué vendredi la chambre immobilière de la région.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Les ventes du mois dernier se sont dénombrées à 5627, alors qu’elles avaient été 8549 en août dernier et 4900 en juillet 2022, a précisé la chambre immobilière.

La baisse annuelle de 34 % était inférieure à celle des quatre mois précédents, mais l’économiste Robert Kavcic, de BMO Marchés des capitaux, a souligné dans une note que ces données restaient à des niveaux qui n’ont été pires qu’au plus fort des fermetures pandémiques et pendant la crise financière de 2009.

Malgré tout, le marché immobilier de la région a ralenti par rapport aux conditions de surchauffe observées au début de l’année.

La hausse des taux d’intérêt et des taux hypothécaires au cours des derniers mois a freiné les ventes et commencé à peser sur les prix, mettant fin aux guerres d’enchères et encourageant les acheteurs potentiels à rester sur la touche et à attendre de plus fortes baisses de prix.

Ceux qui se sont aventurés sur le marché ces dernières semaines ont constaté que les prix étaient inférieurs à ceux observés pendant l’hiver, mais restaient supérieurs à ce qu’ils étaient il y a un an, et même un mois.

D’une année à l’autre, l’indice des prix des maisons a augmenté de 8,9 % et le prix de vente moyen pour tous les types de maisons combinés a augmenté de 0,9 % pour atteindre 1 079 500 $. Cependant, l’indice était inférieur à celui de juillet.

Le prix de vente moyen désaisonnalisé était de 1 130 463 $, en hausse d’environ 2 % d’un mois à l’autre, mais en baisse d’environ 12 % par rapport à celui de 1 285 129 $ de février, le plus élevé des 12 derniers mois.

Le mois dernier, les nouvelles inscriptions à la vente ont totalisé 10 537, en baisse de moins de 1 % par rapport aux 10 615 nouvelles inscriptions d’août dernier.