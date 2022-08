(Paris) Après une semaine d’attente frénétique, les marchés boursiers se préparaient à écouter le discours du président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell vendredi, après avoir eu la confirmation que l’inflation avait reculé aux États-Unis en juillet.

Agence France-Presse

Wall Street a ouvert autour de l’équilibre : le Dow Jones gagnait un petit 0,05 %, le NASDAQ cédait 0,20 %, le S&P 500 lâchait 0,10 %.

Les marchés européens aussi étaient stables à 9 h 25, 35 minutes avant le début prévu du discours de Jerome Powell. Francfort gagnait 0,23 %, Londres 0,22 %, Paris 0,15 %, même si Milan reculait de 0,53 %.

Les suppositions sur le contenu de la prise de parole de Jerome Powell, au deuxième jour du symposium de Jackson Hole où se réunissent les banquiers centraux de la planète, ont animé les marchés toute la semaine.

Alors que le monde se débat avec une accélération des prix qui menace la croissance, M. Powell « va insister sur le fait que la Fed va tout faire pour gagner le contrôle de l’inflation, quitte à pousser les taux d’intérêt en territoire restrictif », c’est-à-dire au risque de faire caler l’économie, explique Tom Duy, économiste en chef pour SGH Macro Advisors.

Pour Neil Wilson, analyste chez Markets.com, deux questions seront à l’esprit de tous les investisseurs : « jusqu’où et pour combien de temps encore » la Fed poursuivra la hausse de ses taux directeurs pour lutter contre l’inflation.

Les Banques centrales ont progressivement abandonné depuis le début de l’année leur politique de « forward guidance », où elles annonçaient en amont aux marchés les mesures à venir en raison de l’instabilité des indicateurs économiques, pour une approche plus pragmatique, en fonction des données.

De ce côté-là, une bonne nouvelle est arrivée vendredi : l’inflation aux États-Unis s’est légèrement repliée en juillet de 0,1 %, contre une hausse de 1 % en juin, selon l’indice PCE publié par le Département du Commerce. Sur un an, les prix ont aussi ralenti leur hausse à 6,3 % contre 6,8 % en juin, selon cet indicateur privilégié par la Fed.

Cela vient confirmer la tendance décrite par un autre indicateur, l’indice des prix à la consommation CPI, publié le 10 août qui s’était inscrit à 8,5 % en juillet, contre 9,1 % en juin. Mais ce repli doit encore s’inscrire dans la durée.

En zone euro comme au Royaume-Uni, la hausse des prix de l’énergie, notamment le gaz et l’électricité, met sous pression l’économie.

Jeudi, le prix du gaz naturel européen sur le marché de référence, le TTF néerlandais, a clôturé à 321 414 euros le mégawattheure, un nouveau record de clôture. Vers 9 h 30 vendredi, il montait de 0,74 % à 323 675 euros.

Dans une semaine folle pour les cours de l’énergie en Europe, les prix de gros de l’électricité pour 2023 en Allemagne et en France ont battu vendredi de nouveaux records à respectivement 850 euros et plus de 1000 euros le mégawattheure (MWh).

La présidence tchèque de l’Union européenne a annoncé vouloir convoquer une réunion d’urgence sur la crise énergétique.

Dell déconnecte

A Wall Street, le fabricant d’ordinateurs Dell perdait plus de 7 % lors des premiers échanges, après la publication de résultats trimestriels dans un contexte de baisse de la demande pour les produits numériques. Le co-directeur des opérations de Dell Jeff Clarke a notamment fait état d’un « environnement difficile ».

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole reprenaient leur hausse vendredi.

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du brut en Europe, pour livraison en octobre, gagnait 0,45 % à 99,68,95 dollars vers 9 h 20.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, prenait 0,37 % à 92,89 dollars.

L’euro repassait au-dessus de la parité avec le billet vert à 1,0034 dollar (+0,61 %).

Le bitcoin montait de 0,47 % à 21 745 dollars.