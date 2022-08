(Paris) Les craintes d’un resserrement monétaire plus brutal de la Fed ont éclipsé vendredi celles de récession dans l’esprit des marchés boursiers, nettement en baisse après l’annonce de chiffres meilleurs que prévu de l’emploi aux États-Unis.

Agence France-Presse

La Bourse de New York reculait vers 9 h 50. Le Dow Jones perdait 0,30 %, l’indice élargi S&P 500 0,59 % et le NASDAQ 1,00 %.

En Europe, après un début de séance proche de l’équilibre, Francfort perdait 0,29 %, et Milan 0,28 %. Londres demeurait stable (+0,09 %) vers 9 h 50 GMT. Paris, déjà dans le rouge avant les annonces sur l’emploi américain, cédait 0,51 %.

Le marché de l’emploi a fortement progressé en juillet aux États-Unis, un dynamisme inattendu de l’économie américaine qui risque, aux yeux des marchés, de conforter la banque centrale américaine (Fed) dans sa politique de hausse de ses taux directeurs.

Le taux de chômage recule de 0,1 point et tombe à 3,5 %, retrouvant son niveau d’avant la pandémie, qui était le plus bas en 50 ans, a annoncé vendredi le département du Travail.

La réaction du marché des actions a été épidermique et s’est accompagnée d’une nette hausse des taux d’emprunt sur le marché obligataire, touchant particulièrement le rendement américain à deux ans.

Les investisseurs anticipent de fortes hausses des taux directeurs de la Fed, ce qui provoquait un bond du taux à deux ans américain à 3,23 % (+18,7 points de base) vers 9 h 50.

L’avance prise par le taux américain à deux ans sur son équivalent à dix ans « ressortait encore plus renforcée », a commenté Alexandre Baradez, analyste d’IG France, auprès de l’AFP. L’ampleur de cet écart en faveur du taux à deux ans est à un record depuis 2000.

« Les marchés étaient bercés par l’idée que la Fed allaient assouplir sa politique de hausse de ses taux directeurs », rappelle M. Baradez.

« Ce rapport éloigne les craintes de récession mais remet les craintes d’un durcissement monétaire » au premier plan, dit-il.

En juillet, 528 000 emplois ont été créés, soit « le double du consensus » établi en amont, souligne M. Baradez : « même en temps normal [ces chiffres] seraient excellents, d’autant plus qu’ils arrivent dans un marché du travail déjà extrêmement tendu, favorisant la perspective de hausses de salaire ».

De plus, les créations d’emplois de mai et juin ont été plus importantes qu’annoncé, respectivement à 386 000 et 398 000.

Ces statistiques qui attestent de la résistance de l’économie américaine à un contexte macro-économique détérioré demeurent un signe positif pour l’économie mondiale et ne devraient pas entraîner de baisse prolongée des Bourses, précise M. Baradez.

Le dollar grimpait face aux autres devises vers 13 h 50 GMT. L’euro perdait ainsi 0,76 % à 1,0168 dollar et la livre 0,92 %, à 1,2049 dollar.

De bon augure concernant l’inflation, les prix du pétrole ont baissé de plus de 9 % depuis le début de la semaine, le cours du baril américain de WTI est même repassé sous la barre des 90 dollars, à son niveau d’avant l’invasion russe de l’Ukraine.

Vers 9 h 50, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, cédait 0,44 % à 93,72 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre reculait de 0,51 % à 88,09 dollars.

La « tech » souffre de la hausse des taux

Meta (Facebook) perdait 1,28 % vers 9 h 50 à New York après avoir annoncé son intention de lancer un emprunt et d’avoir, pour la première fois de son histoire, recours à l’endettement pour se développer.

Teleperformance, géant français du service client externalisé, était en queue de fil au CAC 40 à -5,98 %.

WPP en bas de l’affiche

Le géant britannique de la publicité WPP baissait de 6,63 % à Londres vers 9 h 50 après avoir annoncé un bénéfice net en petite hausse de 2 % mais des marges en baisse au premier semestre.

Dans son sillage, Publicis reculait de 3,00 %, JCDecaux de 2,55 % à Paris. Et à Francfort, Stroeer SE & Co perdait 4,55 %.

Du côté des cryptomonnaies

Le bitcoin prenait 2,40 % à 23 052 dollars vers 9 h 50.