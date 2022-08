Le propriétaire de l’écurie de F1 Aston Martin, Lawrence Stroll, cède la propriété du circuit automobile Mont-Tremblant à l’homme d’affaires montréalais Gad Bitton. La transaction aurait été conclue en juillet. La nouvelle a été ébruitée jeudi sur des sites d’informations spécialisées.

André Dubuc La Presse

M. Bitton est le propriétaire de Holand Leasing, entreprise de location de voitures luxueuses. Holand détient aussi des concessions de véhicules de prestige à Montréal, Laval, Québec et en Floride. Dans les dernières années, M. Bitton a fait des investissements en immobilier avec l’édifice Aldred dans le Vieux-Montréal et l’hôtel Vogue, sur la rue de la Montagne.

« C’était important pour moi qu’une institution automobile d’une telle valeur historique demeure entre les mains d’une entreprise québécoise », a dit M. Bitton dans le communiqué annonçant la transaction.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Lawrence Stroll au Grand Prix de Formule 1 du Canada, en 2019

Les termes de la transaction n’ont pas été dévoilés.

Le circuit de 4,27 km avait été mis sur le marché sans succès au printemps 2021. Au fil des ans, les problèmes de voisinage ont été nombreux, notamment à cause du bruit.

L’acquéreur a l’intention de continuer d’exploiter le circuit automobile dans la bonne entente. « Nous y aménagerons un circuit de fine pointe et pensé pour une industrie en pleine révolution », a-t-il annoncé. Grâce à l’électrification des marques de prestige et la fin des voitures neuves à essence au Québec d’ici 2030, les fruits de ces travaux respecteront les normes et la réglementation locale. »

M. Bitton n’exclut pas non plus de mettre en valeur les abords du circuit. La propriété de 1,2 million de mètres carrés (13 millions de pieds carrés) offre toutes sortes de possibilités. Le zonage permet un usage commercial à vocation touristique avec une densité permise de cinq logements à l’hectare, selon le prospectus de vente préparé par l’agence immobilière CBRE qui avait le mandat de vendre la propriété en avril 2021.