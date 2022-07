Les places européennes faiblissaient : Francfort ne gagnait plus que 0,42 % et Milan 0,67 %. Paris repassait dans le rouge (-0,28 %), où Londres se trouve depuis le début de la séance (-0,36 %).

(Paris) Les chiffres encore robustes du marché de l’emploi aux États-Unis confortaient vendredi les investisseurs dans leur pari selon lequel la Réserve fédérale va à nouveau durcir sa politique, ce qui faisait ralentir les actions et monter les obligations.

Agence France-Presse

Wall Street a ouvert en baisse, perdant davantage de terrain après la publication des chiffres de l’emploi : le NASDAQ, plus sensible à la hausse des taux d’intérêt, reculait de 1,04 %, le S&P 500 de 0,69 % et le Dow Jones de 0,41 %, peu avant 14 h GMT.

Les places européennes faiblissaient aussi : Francfort ne gagnait plus que 0,42 % et Milan 0,67 %. Paris repassait dans le rouge (-0,28 %), où Londres se trouve depuis le début de la séance (-0,36 %).

Au Japon, l’attaque par arme à feu dont a été victime l’ancien premier ministre Shinzo Abe a ébranlé Tokyo. Après un bon début de séance, elle n’a grappillé que 0,1 % à la clôture. M. Abe est décédé de ses blessures.

Le marché de l’emploi aux États-Unis a créé la surprise vendredi, avec des créations d’emplois bien plus nombreuses que prévu, selon les données du département du Travail. Le taux de chômage est lui resté stable.

La publication a notamment fait réagir le marché obligataire : le taux d’intérêt de l’emprunt américain à 2 ans, stable auparavant, a bondi de neuf points de base à 3,11 %. Le taux à 2 ans est celui qui reflète le plus l’anticipation des investisseurs sur les taux directeurs de la banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed).

Le taux d’intérêt de l’emprunt américain à 10 ans a aussi grimpé de sept points de base, à 3,06 %.

La Fed, qui veut lutter contre l’inflation, a laissé entendre plus tôt cette semaine qu’elle comptait poursuivre la hausse de ses taux tant que le marché de l’emploi resterait tendu.

« Ceci devrait permettre à la Fed de remonter ses taux agressivement lors de sa prochaine réunion, le 27 juillet prochain », retient John Plassard, spécialiste de l’investissement chez Mirabaud. Les investisseurs estiment que l’institution va augmenter ses taux directeurs de 0,75 point de pourcentage, comme lors de sa dernière réunion.

Ces anticipations maintenaient le dollar fort, tout proche de la parité face à l’euro. La monnaie unique européenne, au plus bas depuis 20 ans, continuait sa chute et perdait 0,21 % à 1,0138 dollars vers 13 h 55 GMT après être brièvement tombée sous les 1,01 dollar.

À Paris, les valeurs du luxe étaient pénalisées par la faiblesse de l’euro, dont le repli face au dollar réduit la valeur des recettes engrangées à l’étranger par les entreprises exportatrices.

Hermès affichait une perte de 2,53 % et L’Oréal perdait 4,23 %.

Les poids lourds de la technologie souffraient eux de la hausse des taux, qui pénalise particulièrement les fortes valorisations : à Wall Street, Meta perdait 0,75 %, Microsoft 0,87 % et Netflix 1,97 %.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Les prix du pétrole étaient en légère hausse vendredi, continuant de reprendre un peu de hauteur après la chute du début de semaine.

Vers 13 h 30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, prenait 1,28 % à 105,99 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en août, montait de 1,30 % à 104,09 dollars.

Le prix du gaz en Europe restait tendu en raison des conséquences de la guerre en Ukraine : après un bond de 25 % en quelques jours, il cédait 2,58 % à 178,50 euros le mégawattheure.

Le bitcoin perdait 1,63 % à 21 260 dollars.