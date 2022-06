Aux prises avec un déficit de locaux chronique, le collège Montmorency s’étend dans la tour de bureaux du complexe Espace Montmorency, dont la livraison finale est prévue à l’hiver 2023.

André Dubuc La Presse

Espace Montmorency est un complexe à vocation multiple d’une valeur de 450 millions, situé à la station de métro du même nom dans l’île Jésus.

Réalisé par Montoni, Groupe Sélection, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Montez, l’ensemble d’une superficie de 121 000 m2 compte plus de 700 logements locatifs, un hôtel de 188 chambres, une tour de 30 700 m2 de bureaux et des commerces.

Situé à côté, le collège Montmorency y louera deux étages complets pendant 10 ans pour un total de 4800 m2. L’établissement qui accueille 8000 élèves souffre d’un déficit de locaux estimé à 11 000 m2. Les nouveaux locaux pourront être occupés par les cégépiens à partir de la session d’hiver 2023.

« On est à l’étroit au collège Montmorency depuis quelques années », souligne Olivier Simard, directeur général de l’établissement, dans un entretien.

« Le nombre d’étudiants autorisés reconnus et financés par le ministère de l’Enseignement supérieur arrive à terme en 2029 à environ 9300 étudiants. » Actuellement, l’effectif se chiffre à 8300 étudiants.

Centre financier

Outre le cégep, Espace Montmorency accueillera les bureaux satellites de DHC Avocats et de la Banque Scotia.

« Nous y installerons un centre financier qui regroupera nos équipes de services bancaires aux entreprises de taille moyenne, notre filiale Roynat ainsi que nos équipes de gestion de patrimoine », dit Mathieu Beaudoin, directeur principal, communications mondiales, Banque Scotia, dans un communiqué.

La tendance d’ouvrir des bureaux satellites est lourde, constate Dario Montoni, président du Groupe Montoni. « Les utilisateurs de bureaux cherchent à installer des bureaux à proximité du lieu de résidence de leur personnel », précise-t-il, au bout du fil.

Le huitième étage est destiné au travail collaboratif : bureaux partagés, salles de réunion et terrasses, offerts sur demande.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR MONTONI Aperçu des bureaux

La tour de bureaux est maintenant louée à 60 %, si on tient compte des locataires préalablement annoncés, les comptables Deloitte, Montoni et Groupe Sélection.

La location se passe bien du côté des locaux commerciaux puisque près de 90 % de la superficie est sous bail : une pléthore de restaurants et quelques magasins de proximité. Espace Montmorency est situé face à l’amphithéâtre Place Bell, d’une capacité de 10 000 personnes.

PHOTO FOURNIE PAR MONTONI Espace Montmorency en construction, avec la Place Bell en arrière-plan

Parmi les boutiques, l’épicier sans caissier Aisle 24 se démarque du lot. Fondé en 2015 dans la région de Toronto, Aisle 24 ambitionne d’ouvrir à terme 100 épiceries réparties dans deux formats spécifiques. À Montréal, les deux premières épiceries sont ouvertes : une à Griffintown, rue Williams, l’autre dans le Vieux-Montréal, rue Wellington.