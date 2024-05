(Mexico) Cette terre promise n’attire pas que le Québec. Des entreprises européennes et même asiatiques lorgnent le Mexique pour se rapprocher du pays de l’Oncle Sam. Elles sont toutes à la recherche de main-d’œuvre qualifiée. Et celle-ci commence à se tarir, nous ont confirmé les représentants de trois entreprises québécoises, dont deux sont installées dans la capitale de plus de 22 millions d’habitants.

Nous avons mis presque deux heures pour nous rendre aux Bosques de las Lomas, et ce, sans sortir de la ville. C’est dans ce quartier luxueux loin du centre de la capitale, bordé par de nombreux gratte-ciel dont celui que l’on surnomme El Pantalon – Le pantalon, en raison de sa forme en H –, que nous avions rendez-vous avec Alfredo Garcia Diaz.

PHOTO NATHAËLLE MORISSETTE, LA PRESSE Alfredo Garcia Diaz, dans les bureaux de Stingray aux Bosques de las Lomas, à Mexico.

En entrant dans ses bureaux, impossible de rater le mur blanc sur lequel figure le nom de Stingray en grosses lettres noires. « Je voulais qu’Éric Boyko [grand patron de l’entreprise québécoise dont le siège social est à Montréal] se sente comme à la maison quand il vient ici », souligne M. Garcia Diaz, directeur général des bureaux de Stingray à Mexico, en pointant fièrement le mur.

La société a mis un pied dans la capitale mexicaine en mai 2020 en faisant l’acquisition des actifs de l’entreprise Basha, qui était à l’origine un partenaire. Cette transaction a permis à Stingray de mettre la main sur la clientèle de Basha.

Au Mexique, elle fait notamment affaire avec la Banque Scotia, les pharmacies Benavides, qui comptent 1100 succursales au pays, le groupe hôtelier Posadas, les magasins Puma, les concessionnaires BMW… Le marché mexicain lui permet de vendre ses services de contenu musical et d’affichage numérique dans près de 7000 endroits au pays.

Dans les bureaux encombrés par les câbles et les écrans, où une soixantaine d’employés s’affairent, le directeur général ne cache pas qu’il est de plus en plus difficile de recruter des travailleurs qualifiés. « Je ne sais pas si c’est une question de génération », se demande-t-il, en faisant allusion à des candidats qui semblaient s’intéresser davantage à leurs vacances qu’aux tâches à accomplir.

Renaud Lafrance, chef des revenus stratégiques pour Stingray, confirme : difficile notamment de recruter des employés s’exprimant « avec un très bon anglais ». « Ils peuvent sortir de très bonnes universités [mais ne pas s’exprimer aisément] en anglais », indique celui qui fait régulièrement la navette entre Montréal et les bureaux de Bosques de las Lomas. Les entreprises jouent du coude, reconnaît-il.

« Pendant longtemps, le Mexique a été perçu comme un pays où on pouvait baisser les coûts de la main-d’œuvre, rappelle François Ouellet, directeur général d’Exo-S Mexico. C’était un pays où on pouvait envoyer les choses se faire fabriquer et diminuer les coûts comme ce qui a longtemps été fait en Inde ou en Chine. Avec le temps, il y a beaucoup de compagnies qui ont décidé de venir s’établir au Mexique. »

PHOTO NATHAËLLE MORISSETTE, LA PRESSE François Ouellet, directeur général d’Exo-S Mexico

« Comme il y a une grande quantité de compagnies qui veulent venir s’installer ici, ça fait un stress énorme sur la main-d’œuvre disponible. On commence à avoir de la difficulté à trouver du personnel spécialisé et éduqué », souligne-t-il lui aussi.

À une dizaine de kilomètres des bureaux de Stingray, mais à plus d’une heure de voiture, près du quartier des ambassades sur le Paseo de la Reforma, Genetec fait également face au même problème. « C’est difficile de mettre la main sur des talents spécialisés dans le secteur de la sécurité et de la cybersécurité », reconnaît Guillermo Sandoval, directeur des ventes de Genetec, une entreprise d’ici spécialisée dans les solutions de sécurité « unifiées » comme les caméras de surveillance, le contrôle d’accès et la reconnaissance automatique des plaques de voiture. Les bureaux de l’entreprise, situés au 35e étage d’un édifice abritant notamment le Ritz, offrent une vue imprenable sur la ville. Chaque jour avant de quitter le travail, les employés rencontrés sur place jettent un coup d’œil aux fenêtres afin de voir si les bouchons de circulation se sont résorbés.

PHOTO RODRIGO REYES, FOURNIE PAR GENETEC Guillermo Sandoval, directeur des ventes de Genetec, craint que la main-d’œuvre soit un enjeu important dans les prochaines années.

« Dans les prochaines années, la demande pour des employés qualifiés dans notre industrie va surpasser le nombre de candidats disponibles comme des ingénieurs, par exemple. »

« Le taux de croissance des investissements directs étrangers, donc la création d’emplois qualifiés, a augmenté plus vite que le nombre de personnes qu’on était capables de former, observe Stéphanie Allard-Gomez. Et ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de monde à former », affirme la déléguée, ajoutant dans la foulée que l’âge médian au Mexique est de 29 ans.