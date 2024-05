2 articles

Financé par la Caisse et le Fonds FTQ L’ascension tumultueuse de Claude Lachance

Avec son projet à « 1,5 milliard » à L’Île-des-Sœurs, Claude Lachance revient de loin. Après les bas-fonds de l’itinérance, il érige un petit empire immobilier, aujourd’hui financé par la Caisse de dépôt et le Fonds FTQ. Non sans accumuler les problèmes devant les tribunaux : avec ses clients, l’Ordre des architectes… et le gouvernement. Le promoteur assure même que son TDAH et son passé de toxicomane l’exemptent de toute responsabilité pour les 2 millions que son entreprise devait au fisc.