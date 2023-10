Financièrement, ça va bien ou mieux selon vos choix de consommation et les aléas de la vie. Si vous visiez l’indépendance financière à 45 ans, vous avez dû faire ce qu’il fallait, sinon vous devez commencer à planifier votre retraite.

Faites un plan financier

Vous n’en avez jamais fait ? Tous les planificateurs vous encouragent à passer à l’action.

« À 40 ans, c’est un point pivot, affirme Audréanne Leblanc. C’est le temps de faire un plan financier avec un professionnel pour vérifier si tout fonctionne et s’il faut faire des changements majeurs. »

« Il ne faut surtout pas oublier qu’on va avoir besoin de revenus pour la retraite, ajoute Brigitte Felx. Il faut s’asseoir et faire l’exercice. » Avez-vous un régime complémentaire de retraite avec votre employeur actuel, communément appelé fonds de pension ? Plusieurs personnes ne savent pas à quel type de régime ils cotisent pourtant chaque semaine. C’est le temps de vérifier et de vous familiariser avec les termes ! Vous allez peut-être avoir un choc en découvrant que ce fonds de pension ne sera pas suffisant pour couvrir vos dépenses après 65 ans.

Et si vous n’avez aucun régime de retraite, avez-vous assez de REER ?

Le plan financier sert aussi à d’autres objectifs que la retraite, soutient Pierre-Raphaël Comeau. « Il peut être très simple ou très complexe en fonction des individus, de leur vécu et de la complexité de ces objectifs et des actions à faire pour les atteindre. Les stratégies changent en cours de partie, car la vie est pleine de rebondissements. » Le planificateur fera les ajustements avec vous au besoin.

Soyez stratégique

Vaut-il mieux prendre des REER ou des CELI ? Si vous avez un fonds de pension à prestations déterminées, peut-être sera-t-il plus judicieux de miser sur les CELI. Un conseiller de votre institution financière pourra sûrement discuter de cet enjeu avec vous. Est-ce que vous devriez payer votre hypothèque plus rapidement ou investir une somme annuelle que vous avez en surplus ? Là aussi, vous devez sortir la calculette et examiner ce qui s’applique le mieux à votre situation.

Investissez avec l’équité de votre propriété

« Rendu à 40 ans, on a un travail plus stable, on est censé avoir accumulé des actifs et, en théorie, on est déjà propriétaire, soutient Antoine Chaume. Ce qui fait que normalement, on devrait avoir de l’équité. » Il conseille d’utiliser l’effet de levier pour acheter une deuxième propriété à revenus, investir dans l’immobilier ou dans des entreprises privées.

Profiter des taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI)

Si vous êtes dans une situation plus difficile ou que vous êtes à la tête d’une famille monoparental, par exemple, vous devez profiter de tous les programmes sociaux existants. Comment faire ? En utilisant ce qu’on appelle les « Courbes de Claude Laferrière » qui permettent de voir l’impact de gagner plus ou moins de revenus dans différentes situations familiales sur les prestations sociales reçues, explique Pierre-Raphaël Comeau.

Qu’est-ce que cela signifie exactement ? « Qu’on peut diminuer ses revenus avec une petite cotisation REER, par exemple, et voir combien on économise en impôts, mais aussi en remboursement de frais de garde, en allocation famille, en allocation canadienne pour enfants… et tous ces autres programmes sociaux. »

« Les courbes fonctionnent aussi pour voir “ce que l’on garde” d’une augmentation de salaire découlant d’un travail plus prenant. C’est très pratique pour essayer d’équilibrer le travail et la vie de famille », assure Pierre-Raphaël Comeau.