Il vaut mieux planifier et profiter des leviers comme le CELIAPP et le RAP pour l’achat d’une première propriété.

Que vous soyez en avance ou en retard, vous avez des projets. Quelle est votre priorité ? Des enfants, une propriété ou voyager ? C’est à vous de le déterminer.

Profitez de tous les régimes pour l’achat d’une propriété

« Comment Bob l’éponge a-t-il réussi à s’acheter sa propriété en forme d’ananas au fond de la mer avec son petit salaire au restaurant Le crabe croustillant ? Il a clairement eu de l’aide », illustre Pierre-Raphaël Comeau, qui insiste sur l’importance de profiter du CELIAPP. Ce compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété vous permet d’épargner 8000 $ par année pendant cinq ans pour un maximum de 40 000 $ et d’accumuler de l’épargne non imposable pour une future mise de fonds. Vous avez 15 ans pour l’utiliser.

Vous pouvez aussi combiner le CELIAPP au RAP, le Régime d’accession à la propriété, qui permet d’utiliser jusqu’à 35 000 $ de REER pour la mise de fonds. Vous devrez cependant commencer à rembourser cet emprunt dans vos REER deux ans après l’achat de votre maison ou condo. Vous avez 15 ans pour vous rembourser en totalité.

Assurez vos capacités

« À 30 ans, après avoir obtenu les diplômes de notre choix, notre plus gros actif, c’est nous-même et notre capacité à travailler, explique Audréanne Leblanc. Je conseille donc de considérer le risque de ne pas être en mesure de travailler jusqu’à la retraite. » Elle suggère d’évaluer vos besoins de protection en invalidité. Peut-être que votre employeur vous la fournit déjà, mais il faut s’en assurer. Et si ce n’est pas le cas, elle conseille de prendre une assurance.

Visualisez vos objectifs

De façon générale, vers cet âge, votre source de revenus est assez stable. Il est maintenant temps de mettre vos objectifs, vos rêves et vos ambitions sur papier, sur le frigo ou en fond d’écran de votre cellulaire.

« Notre gros problème en ce moment avec les finances des milléniaux, c’est que contrairement à d’autres générations, on ne se compare plus seulement avec le voisin, mais avec la planète entière grâce aux réseaux sociaux. » Audréanne Leblanc conseille de ne pas se laisser distraire par le marketing et la consommation dans cette vie merveilleusement virtuelle.

« On pense qu’on veut des choses dont on n’a peut-être pas besoin, poursuit-elle. Il faut faire un peu d’introspection et se demander : où est-ce que je veux mettre mon argent, qu’est-ce qui me rend heureux dans mes dépenses ? Les médias sociaux et le marketing ne doivent pas contrôler nos dépenses, nous devons contrôler nos dépenses. »

En créant un tableau avec vos objectifs et un plan d’attaque pour y arriver, vous pouvez vous y référer quand vous serez sur le point de céder aux diverses tentations.

Trouvez un meilleur emploi

Vous ne progressez pas assez dans votre carrière ? Antoine Chaume suggère de refuser le statu quo. « Les études ont démontré que quelqu’un qui change d’employeur plus souvent se retrouve avec plus de revenus que celui qui reste au même endroit. L’expérience acquise de 30 à 35 ans a une valeur. Dans un monde où l’on s’arrache les talents, c’est le temps de faire des mouvements risqués qui peuvent vous amener vers des défis plus grands. »