Après avoir mangé trop souvent des nouilles ramen, vous avez enfin terminé vos études et décroché un poste. Comment bien entamer cette entrée dans le marché du travail et dans la vie d’adulte ?

Payez-vous en premier

Les planificateurs sont unanimes. C’est la première chose à mettre en place dès qu’on décroche son premier boulot, et ce, quel que soit son âge.

« On doit planifier son épargne en premier et dépenser le reste. Pas l’inverse, insiste Brigitte Felx. Au fil du temps, on ne voit pas l’épargne s’accumuler. Quand on vit avec ce qui reste, on se fait un style de vie en fonction de ce qu’on a budgété et, sans s’en rendre compte, on accumule un patrimoine qui nous permet de réaliser nos objectifs financiers. »

« Ce n’est pas nécessaire d’atteindre le plus gros revenu possible, mais c’est d’être capable d’économiser un certain montant de ce revenu pour créer une richesse », renchérit Audréanne Leblanc.

Épargnez à chaque paye

Selon les planificateurs, on doit mettre en place une stratégie d’épargne systématique et y mettre 10 % de sa paye. Les institutions financières ont toutes des outils pour le faire. Ceux qui investissent dans les marchés boursiers par les fonds communs de placement ou les fonds indiciels peuvent ainsi entrer dans les marchés à différents coûts, rappelle Brigitte Felx. Au bout de 15 ans, c’est plus payant que d’y entrer une fois par année.

Tous les fournisseurs de services et entreprises ont compris que le succès vient de l’abonnement récurrent, soutient Pierre-Raphaël Comeau, qui cite le gym, Netflix, Spotify, Apple et la téléphonie. « L’atteinte de vos objectifs financiers et de vie passe par le même chemin, des petits pas répétés. »

« Les 10 premières années d’épargne à long terme vont représenter 50 % du bas de laine complet que vous allez avoir accumulé à l’âge de la retraite autour de 60-65 ans. C’est ultra important même si c’est un petit montant », renchérit Antoine Chaume.

Assemblez un fonds d’urgence

« Dans la série Émilie à Paris, on voit que l’héroïne dilapide tout son argent en vêtements griffés, qu’elle vit au-dessus de ses moyens et qu’elle a oublié qu’une des priorités lorsqu’on commence sa carrière, c’est de se construire un bon fonds d’urgence d’environ trois mois de salaire », rappelle Pierre-Raphaël Comeau, qui aime avoir recours aux images pour illustrer ses conseils. « Sinon, dit-il, le beau rêve d’Émilie à Paris peut rapidement devenir le cauchemar des personnages endettés de la série Le jeu du calmar lorsqu’on tombe dans une spirale de dettes et de carte de crédit non payée. C’est plus simple d’être prévoyant que de risquer sa vie pour de l’argent, non ? »

Gérez votre crédit

« Je vois des jeunes qui arrêtent de payer leur forfait de téléphone sans prévenir la compagnie, en prendre un autre ailleurs sans annuler le précédent et advienne que pourra. Si les parents ont dit : “Ce n’est pas grave”, bien, au contraire, c’est grave. Ça peut nuire pour un futur emprunt auto ou une future hypothèque », insiste Antoine Chaume. Le crédit, c’est sérieux. « Payer sa carte de crédit est essentiel pour montrer qu’on est un bon citoyen bancaire et qu’on est capable de bien gérer le crédit. »

Éduquez-vous

Informez-vous sur les finances auprès de sources fiables, ajoute Audréanne Leblanc.

« L’éducation financière, c’est important. La connaissance, c’est le pouvoir, renchérit Antoine Chaume. Attention aux influenceurs qui disent n’importe quoi et proposent des trucs bizarres. »