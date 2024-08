La bonne nouvelle, c’est que la Loi sur les agents d’évaluation du crédit, adoptée après le vol de données chez Desjardins, oblige Equifax et TransUnion à offrir gratuitement trois mécanismes qui permettent de limiter les dommages que peuvent faire les fraudeurs.

Il faut faire ces démarches auprès des deux agences si on veut maximiser ses chances d’éviter les tentatives de fraude.

L’alerte de sécurité

Le premier, c’est d’activer une alerte de sécurité qui fait en sorte que lors de l’ouverture d’une ligne de crédit à notre nom, nous serons contactés par téléphone pour la vérification de notre identité.

« Donc si ce n’est pas nous qui entamons la procédure, nous serons avisés de la tentative d’accès. C’est un peu comme un double authentifiant, on vient s’assurer auprès de vous que vous avez bien fait une demande de crédit », explique Maxime Dorais, qui croit qu’il s’agit du geste le plus simple et le plus sécuritaire à faire.

Cela implique une démarche de votre part : pour activer cette alerte, vous devez contacter les deux agences de crédit, indique l’Autorité des marchés financiers (AMF).

La mise en place de cette alerte est gratuite. Elle n’est toutefois pas incluse dans l’abonnement à Equifax fourni par Desjardins.

Le verrouillage de compte

Vous pouvez aussi verrouiller gratuitement votre compte, ce qui empêchera carrément le lancement de l’ouverture d’une ligne de crédit. Cette démarche se fait simplement et en ligne.

Il faut cependant penser à le déverrouiller manuellement si vous souhaitez contracter un prêt, augmenter votre limite de carte de crédit, ou même changer de fournisseur de téléphone cellulaire.

« Ça dépend à quelle fréquence on demande du crédit, mais normalement ça n’arrive pas si souvent, donc vu le niveau de protection que ça peut nous amener, ça peut être intéressant de le faire, évoque Maxime Dorais. Ça prend quelques minutes pour le déverrouiller, mais si on compare ça au temps que ça prend de réparer un vol d’identité et les fraudes qui peuvent s’en suivre… »

Ce n’est pas parce que votre abonnement aux services d’Equifax est valide que votre dossier est verrouillé, c’est une démarche à faire en parallèle.

La possibilité de consulter son dossier

Une fois que les alertes sont activées et que votre compte est verrouillé, les protections les plus importantes sont mises en place.

Vous pouvez quand même prendre l’habitude de consulter votre dossier sur Equifax et TransUnion de temps en temps – l’Union des consommateurs recommande de le faire au moins une fois par année. Vous y verrez l’ensemble de vos lignes de crédit, mais aussi le nom des entreprises qui ont fait des vérifications dans votre dossier.

Si vous êtes membre Desjardins, vous pouvez aussi consulter votre dossier de crédit directement sur AccèsD, et vous pouvez y activer des alertes courriel, mais uniquement concernant votre dossier de crédit TransUnion.

Sachez que consulter votre dossier n’affecte pas votre cote de crédit, et que l’accès à votre dossier doit être gratuit. On ne devrait pas vous demander de numéro de carte de crédit lors de votre connexion à Equifax ou TransUnion.

Quelques entreprises tierces offrent de la surveillance gratuitement, mais en échange, il faut leur fournir nos données personnelles, ce qui augmente parallèlement notre exposition aux risques de fuites.