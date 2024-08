2 articles Finances personnelles

Climatisation Le prix à payer pour rester au frais

Les records de chaleur se succèdent et tout indique que la tendance s’accentuera au cours des prochaines années. Quand le ventilateur et le climatiseur de fenêtre ne font plus le travail, il est légitime de rêver à un système de climatisation plus performant. Mais quelle est l’incidence de ce confort sur le portefeuille ? On explore ces questions.