« Il y a toujours des précautions à prendre par rapport à ce type de stratégie », prévient Jean-Nagual Taillefer.

Car la prime de toute assurance vie s’ajoute au budget des titulaires.

« Il faut s’assurer que les gens disposent d’un capital suffisant pour combler leurs objectifs de retraite, parce que tout achat d’assurance vie se fait au détriment de leur propre style de vie », énonce le planificateur financier.

C’est un choix. Si on n’est pas sûr que les objectifs de retraite vont être comblés, ou si le budget est serré, laissons les héritiers payer les impôts ! À la rigueur, ils vendront l’immeuble et ils encaisseront ce qui reste. On ne va pas se mettre dans la rue pour que nos enfants n’aient pas d’impôt à payer ! Jean-Nagual Taillefer, président de Groupe Financier Praxis

Tout dépend des objectifs, bien sûr. S’il s’agit de garantir un soutien financier à un enfant handicapé après la disparition de ses parents, la contrainte budgétaire pèsera sans doute moins lourd dans la balance. Mais amoindrir l’incidence fiscale d’un legs ne justifie peut-être pas les mêmes sacrifices.

« Il faudrait avoir maximisé la valeur de mon REER et de mon CELI, que les régimes enregistrés d’épargne-études et d’épargne invalidité de mes enfants ou mes petits-enfants soient maximisés s’il y a lieu, que je n’aie plus de dettes dont les intérêts sont déductibles, énumère Jean-Nagual Taillefer. Ensuite, oui, l’assurance vie au deuxième décès peut venir augmenter la valeur du legs successoral ou du patrimoine que je vais laisser à ma mort. »

Un couple solide financièrement

L’assurance vie payable au deuxième décès recèle d’autres inconvénients inhérents à sa nature. Au décès du premier conjoint, le conjoint survivant ne touche pas un sou.

Si le premier conjoint décède et que la situation devient un peu plus précaire, on ne peut pas sortir de l’argent de la police. C’est davantage l’impact fiscal qui est intéressant là-dedans. Olivier Dubois, conseiller en sécurité financière chez De Champlain Groupe financier

Il n’est pas possible non plus d’effectuer un rachat partiel ou total du contrat, au contraire de certains types d’assurance vie plus coûteux. « On ne peut pas aller chercher des valeurs à l’intérieur, on ne peut pas faire de modifications », indique-t-il.

L’assurance vie au deuxième décès peut être source de frictions au sein d’une famille recomposée. Il n’y a aucune garantie que les enfants du conjoint qui décède le premier seront protégés par le conjoint survivant.

« C’est vraiment pour un couple qui est solide financièrement, pour des conjoints qui sont ensemble depuis longtemps, et qui comprennent la logique de ce produit, à savoir que ce n’est pas pour eux, mais pour la prochaine génération derrière eux », résume Olivier Dubois.