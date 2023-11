Il faut manger, direz-vous. Oui, mais imaginez que vous utilisez votre carte de points de votre épicerie préférée pour régler la totalité de la facture du souper de Noël ?

La recette secrète pour concocter un repas de Noël et du jour de l’An à peu de frais ? Cuisiner en fonction des rabais.

« La semaine dernière, la viande hachée était en promotion à 3,99 $ la livre. C’est le temps de l’acheter et de la congeler si vous avez envie de faire des tourtières pour Noël », suggère Caroline Cadorette, alias Miss Couponning, qui observe actuellement une hausse des coupons rabais offerts.

« Dans la semaine du 9 novembre, il y en avait pour les œufs, le fromage et le lait, c’est très rare », souligne celle qui a créé la page Facebook « Couponomiser à l’année », suivie par des milliers d’abonnés.

Caroline Cadorette utilise aussi toutes les cartes de points : MOI, Scène et PC optimum.

La semaine dernière, elle a acheté un gâteau au fromage de 15 $ en solde à 8,49 $. Comme elle avait 8 $ de points sur sa carte PC optimum, elle n’a sorti de son portefeuille que 49 cents.

La dinde ? Deux semaines avant Noël, elle sera trop chère. Il faut l’acheter à 1,99 $ la livre maximum.

« Jusqu’à Noël, il va y avoir chaque semaine un produit vedette qu’on mange pendant le temps des Fêtes en promotion : les saucisses cocktail, le bacon, la dinde, la viande hachée. Je regarde les rabais depuis 10 ans et c’est toujours comme ça », constate Marilyne Gagné, dont le site misseconome.ca propose des menus économes et équilibrés.

« Une des viandes qui n’ont pas monté de prix, c’est le filet de porc. Il coûte moins cher que la dinde et c’est raffiné, un filet de porc avec des petites canneberges. »

De son côté, Marcia Pilote suggère que la nourriture soit un personnage secondaire dans nos festivités. « Pas de repas, mangez chez vous et on apporte tous des desserts », s’exclame-t-elle.

« On passe énormément de temps à penser au repas, à le préparer, à le commenter, ça coûte cher, c’est compliqué et stressant. Ce n’est pas une expérience culinaire qu’on veut vivre, mais un bon moment significatif en famille, quel que soit notre âge », insiste celle qui invite chaque Noël à la dernière minute une personne qui n’a pas de fête où aller.

ARGUMENT

Aida Faber, spécialiste du marketing et du bien-être, fait le parallèle avec ceux qui souffrent d’un trouble alimentaire et qui doivent manger. Le secret repose dans le changement de relation avec la nourriture. Pour la consommation, c’est la même chose. Il faut changer la relation qu’on a avec la consommation, affirme la professeure agrégée au département de marketing de la faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval. La hausse des taux hypothécaires et des loyers touche beaucoup de Québécois, rappelle Hélène Hétu, de l’ACEF Rive-Sud de Montréal, qui suggère de le signifier à son entourage : « Je viens de renouveler mon hypothèque, ça me coûte beaucoup par mois, je vais devoir être créatif pour boucler mon budget. »