C’est le poste budgétaire le plus difficile à bannir à cause de la culpabilité, de la pression de l’entourage et des stratèges du Vendredi fou qui mettront tout en œuvre pour vous faire acheter. Soyez fort !

Libérez vos proches dès maintenant de l’obligation d’acheter des cadeaux, recommande Hélène Hétu, consultante budgétaire à l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de la Rive-Sud de Montréal, qui donne actuellement l’atelier « Noël autrement, pourquoi pas ? ».

« Noël est toujours fêté d’une manière précise, alors on propose aux participants une réflexion, explique-t-elle. Est-ce que les Fêtes des dernières années correspondent à mes valeurs ? Qu’est-ce que je veux vraiment ? »

Quand on veut opérer des changements, il faut commencer à en parler tôt aux proches, suggère la consultante budgétaire.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Hélène Hétu, consultante budgétaire à l’Association coopérative d’économie familiale de la Rive-Sud de Montréal

Les gens qui viennent à l’atelier sont prêts à changer. Mais j’entends que c’est difficile. Parler d’argent est tabou. On leur suggère de proposer à leur entourage des changements progressifs. Hélène Hétu, consultante budgétaire à l’Association coopérative d’économie familiale de la Rive-Sud de Montréal et animatrice de l’atelier « Noël autrement, pourquoi pas ? »

« Quand j’étais monoparentale, j’étais mal à l’aise de rappeler à ma famille que j’étais seule pour payer les cadeaux de tout le monde, raconte Caroline Cadorette, alias Miss Couponning. Ça devenait très angoissant. Quand ma sœur a proposé qu’on fasse un échange d’un seul cadeau, j’étais soulagée. »

« Dans ma famille, on n’a jamais donné de cadeau individuel, juste un cadeau d’échange. Au lieu de passer la soirée à déballer des cadeaux, on joue à des jeux et on profite du temps ensemble », raconte Marilyne Gagné, alias Miss économe, qui donnera un cadeau de seconde main à sa fille de 2 ans.

« Adolescente, j’aimais passer du temps juste avec mon père ou juste avec ma mère. On pense qu’un ado veut la dernière bébelle, mais il veut du temps de qualité aussi. »

Marcia Pilote n’a jamais donné de cadeaux à ses enfants, mais leur a fait vivre des expériences. Comme aller glisser à 3 h du matin ou servir de la soupe à l’Accueil Bonneau. Ils s’en souviennent encore, souligne-t-elle.

Son truc ? Préparer une activité et créer de l’anticipation chez les enfants en l’annonçant. « On peut leur dire : cette année on ne vous donne pas de cadeaux traditionnels dans une boîte qui vient d’une liste, mais vous allez voir, on va vous donner autre chose. Ils vont demander : “Mais quoi, quoi, quoi ?” Vous répondez simplement : “Vous allez voir…” »

Selon son expérience, ce qui fonctionne bien avec les adultes, c’est le tour de table de style bilan de l’année : l’année 2023 a été celle de… l’année 2024 sera…

Cette expérience humaine permet de découvrir ses proches sous un autre angle et de rire un bon coup, soutient-elle, mais elle suggère quand même d’annoncer nos intentions. « On peut prévenir la famille en disant : “Cette année, je vais vous faire un beau cadeau que vous allez apprécier, tout le monde va participer, mais ça ne sera pas dans une boîte.” »

D’après les études, quand on prend soin de quelqu’un en lui faisant une soupe, même si le résultat est jugé moins bon qu’au restaurant, l’effort a plus de valeur aux yeux de celui qui la reçoit, indique Aida Faber, professeure agrégée au département de marketing de la faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval.

« C’est ce qu’on appelle l’effet IKEA. C’est fait par nous, on y a mis des efforts et on est fier. On peut l’appliquer aux cadeaux de Noël. »

Liste de cadeaux réinventée Offrez vos talents : cuisine, couture, menuiserie, peinture, cours d’instruments de musique.

Offrez votre temps : garder les enfants de vos proches, une journée de ménage chez votre tante âgée, trois repas pour vos parents ou pour de nouveaux parents.

Offrez aux enfants des repousse-dodo de 15 minutes, aux adolescents des congés de tâches.

Préparer un pot où l’on pige une activité spéciale à faire chaque jour en famille : lecture, mandala, méditation, peinture, maquillage, fouiller dans les tiroirs interdits, etc.

N’attendez pas que vos proches meurent pour leur dire à quel point vous les aimez : préparez un calendrier de l’avent de mots gentils.

Évitez à vos proches de se casser la tête les jours de semaine en leur faisant une compilation des meilleures recettes familiales.

Assemblez une liste de vos meilleurs souvenirs avec vos proches âgés.

Regroupez les dessins des enfants pour offrir aux grands-parents.

Misez sur les expériences : pique-nique de Noël d’hiver, chasse aux trésors dehors dans la nuit de Noël, observation des lumières.

Cinq astuces pour y arriver Résister au Vendredi fou et au Cyberlundi en vous désabonnant des infolettres et des textos de promotion.

Désabonnez-vous jusqu’en février des comptes Instagram dont les gens vous parlent toujours de produits à acheter.

Ne cliquez pas sur les tentations multiples qui s’affichent lors de vos navigations sur l’internet.

Utilisez ce que vous avez à la maison pour l’emballage des cadeaux : tissus, journaux, magazines, dépliants, boîtes, ficelle, cocottes trouvées par terre.

C’est le temps d’utiliser vos cartes reçues en cadeaux : Canadian Tire, Archambault, centres commerciaux, Arden, etc.