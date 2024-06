Quel est l’effet d’un ralentissement quand on n’a aucun régime de retraite et qu’on ne compte que sur ses épargnes ?

La planificatrice financière Nathalie Bachand, du cabinet Bachand Lafleur Groupe conseil, a fait l’exercice avec un cas fictif.

Voici les paramètres.

Âgée de 60 ans, Céleste Paradis vit l’enfer au travail et songe à prendre sa retraite à 61 ans. Elle touche un revenu brut de 100 000 $.

Sans régime de retraite, Céleste ne compte que sur ses épargnes, qu’elle a accumulées avec discipline.

REER : 700 000 $

CELI : 100 000 $

Rendement : 4 %

Inflation : 2,1 %

Elle cotise chaque année à son REER, à hauteur de 18 % de son revenu brut.

Elle dégage ainsi un revenu net d’environ 57 000 $, duquel elle réussit à réserver 7000 $ d’épargne en CELI, ce qui lui laisse environ 50 000 $ par année pour ses dépenses.

À 65 ans, elle devrait toucher 15 000 $ en rente du RRQ, et un peu moins, soit 13 500 $, si elle cesse de travailler à 61 ans.

Notre planificatrice suppose un rendement de 4 % sur les épargnes. Elle calcule que si Céleste continuait à travailler jusqu’à 65 ans, elle serait en mesure de maintenir de 65 ans à 95 ans un coût de vie de 56 000 $, indexé à raison de 2,1 % par année.

Si Céleste cessait de travailler à 61 ans, Nathalie Bachand estime que son coût de vie indexé durant la retraite serait alors réduit à 47 000 $. Une diminution sensible de 9000 $ par année.

Et si elle ralentissait doucement jusqu’à 65 ans, plutôt que de freiner sec ? Le résultat est étonnant.

La planificatrice suppose une semaine de travail de quatre jours par semaine à 61 ans et à 62 ans, puis de trois jours à 63 ans et à 64 ans. Céleste prend une retraite complète et définitive à 65 ans. Ses revenus annuels diminuent en conséquence pendant quatre ans, ainsi que ses cotisations au REER, qu’elle conserve à 18 % de son salaire.

Dans ces conditions, Céleste Paradis pourra maintenir de 61 à 95 ans un budget indexé de 54 000 $. À peine 2000 $ de moins que si elle avait travaillé à temps plein jusqu’à 65 ans.

« C’est intéressant ! », lance Nathalie Bachand, elle-même surprise du résultat. « Travailler à temps partiel de façon régressive lui permet de maintenir presque le même train de vie qu’en travaillant à temps plein jusqu’à 65 ans, à 2000 $ près. »