Après la théorie, petit cours pratique sur le terrain. Voici cinq ralentissements vécus par nos lecteurs.

Espagnol et escapades

À 66 ans, nous en sommes exactement à l’étape du ralentissement. Voici ce que nous avons fait et ce que nous ferons.

Travail

De travailleurs à temps plein, nous sommes devenus travailleurs à temps partiel. Ma femme travaille les matins, du lundi au jeudi, et je travaille des journées complètes, moi aussi du lundi au jeudi. Avoir une fin de semaine de trois jours chaque semaine fait toute la différence. On se sent en préretraite…

Nous avons aussi délaissé les tâches trop exigeantes et nous sommes devenus des mentors pour les employés moins expérimentés.

Nous prévoyons réduire encore plus nos heures de travail l’an prochain (à 67 ans) et cesser de travailler dans deux ou trois ans.

Finances

Nous avons reporté les revenus de pension gouvernementale. Inutile de commencer maintenant à les encaisser et de les retourner aussitôt en impôts.

Propriétaires occupants d’un quadruplex, nous en avons vendu une partie aux locataires : nos enfants. Nous avons utilisé nos droits de cotisation REER inutilisés pour annuler l’impôt sur le gain en capital.

Autres

Nous nous sommes mis à l’apprentissage d’une troisième langue. Cada día nos sentimos más cómodos hablando español (chaque jour, nous nous sentons de plus en plus à l’aise pour parler espagnol).

Nous nous offrons des « escapades », de courts voyages, quelques fois par année.

Nous avons toujours été et sommes toujours actifs physiquement.

Bref, nous sommes en transition, lentement, graduellement.

Jérôme Croteau

Stratégie anti-angoisse

La retraite m’angoissait. Pas tant du côté financier que du côté pratique : comment allais-je occuper mon temps ? Je suis un brin hyperactif.

Ma stratégie a été la suivante.

À 60 ans, j’ai ralenti à quatre jours par semaine. À 65 ans, trois jours par semaine. Puis pendant la pandémie, deux jours par semaine. Et cette année, un jour par semaine. Je prendrai ma retraite à la fin de l’année. Et maintenant, j’ai hâte.

Pour moi, ç’a été simple, finalement.

René Charbonneau

16 ans d’expérience

Déjà 16 ans depuis le début de notre retraite !

Afin de pouvoir prendre congé du travail plus jeune, notre stratégie, à part contribuer un peu chaque année à notre REER (de 1969 à 2008), a été la suivante.

– Vente de la grande maison qui était payée pour racheter plus petit ; la somme récupérée a servi à faire de magnifiques voyages.

– Vente de la deuxième voiture : que d’économies réalisées !

– La garde-robe : pas besoin d’être une carte de mode, des vêtements confortables sont maintenant de mise.

– La nourriture : beaucoup plus de temps pour trouver les rabais et cuisiner.

– Les sports : plusieurs sports extérieurs peu coûteux sont accessibles.

– Les enfants : ils volent de leurs propres ailes !

Seize ans plus tard, notre corps est un peu plus vieux, avec les petites conséquences de l’âge.

Nous regardons en arrière et sommes très heureux d’avoir fait le choix de prendre notre retraite jeune (57 ans et 60 ans).

Je le souhaite à tout le monde.

Claudette Cousineau

Quitter Montréal

Voici quelle a été notre stratégie pour la retraite.

Nous avons choisi de quitter la ville de Montréal pour ne plus être locataires et nous nous sommes établis à la limite nord-est de la Montérégie, dans la petite ville de Yamaska. Nous avons acheté une vieille maison qui ne trouvait plus d’acheteurs et qui avait besoin de beaucoup de soins. Donc nous avons dû travailler à notre compte, si l’on peut dire, mais à terme, c’est payant.

Le secret : il faut prendre grand soin de sa santé et de sa mise en forme. Nous avions quelques économies pour faire tous deux un RAP et nous avons pu obtenir une marge de crédit pour pallier les imprévus. Aujourd’hui, nous sommes heureux de notre choix. Notre qualité de vie est meilleure et l’on jouit des grands espaces. En somme, il faut être prévoyant et réaliste à l’égard de nos capacités et de nos moyens. Pour ma part, je savais que je pouvais faire de nombreux travaux de rénovation et ma femme m’a beaucoup appuyé et tout s’est fait en accord. Ah oui ! quoi qu’il en soit, selon les statistiques, tout le monde meurt, alors il faut soupeser le pour et le contre. Nous voyageons peu, mais nous voyageons beaucoup par Les Grands Explorateurs et Les Aventuriers Voyageurs. Enfin, prier Dieu et marcher avec Lui, c’est ce qui est le plus fondamental, que l’on soit en bonne santé ou pas, riche ou pauvre. Le compte final lui appartient.

Jacques Quintal

Le travail est dans le chemin

Je prends ma retraite de la fonction publique dans un an. Comme j’y suis arrivée tard, je n’ai pas la Cadillac des pensions, mais tout de même assez pour ne pas trop m’inquiéter (60 % de mon revenu net actuel).

Sur le plan financier, je prévois faire de petits contrats occasionnels de rédaction et de révision. J’irai sûrement travailler pour les élections, pour le recensement peut-être. Dans les prochains mois, je mettrai à jour mon profil LinkedIn, relancerai quelques contacts. Je croise les doigts pour que les taux d’intérêt descendent avant mon renouvellement d’hypothèque. Pour le reste, j’ai l’habitude de vivre simplement.

Psychologiquement, c’est le travail actuel qui est dans le chemin ! J’ai déjà plusieurs loisirs créatifs pour lesquels je manque de temps. Je suis aussi impliquée dans deux initiatives communautaires qui me tiennent à cœur. Bien hâte de pouvoir me consacrer à ce qui me fait vibrer !

Car ma motivation au bureau est vacillante. En fait, la transition la plus difficile sera de me rendre jusqu’en mai 2025 en réalisant mes mandats au travail.

Louise, 62 ans