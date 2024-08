On programme parfois une valeur de consigne presque au hasard, mais tentez de mettre le chiffre le plus haut avec lequel vous êtes confortables. Les économies s’additionneront.

Même si, sur toute l’année, les coûts liés à la climatisation sont faibles, durant les mois de juin à septembre, ils peuvent représenter autour de 16 % de la facture pour une maison de taille moyenne. Certains gestes simples permettent de réduire ce montant, que vous ayez un climatiseur ou une thermopompe. Voici les principaux trucs suggérés par Hydro-Québec et les détaillants à qui nous avons parlé.

Se servir du ventilateur de plafond

Les gens qui ont un ventilateur de plafond ont tout intérêt à le faire fonctionner et à augmenter d’un ou deux degrés la température de consigne sur leur climatiseur (température demandée à l’appareil). Le sentiment de fraîcheur sera le même, mais il viendra avec des économies d’énergie de 14 %.

Fermer les rideaux

Au Québec, les fenêtres certifiées Energy Star sont conçues pour laisser entrer le plus possible la chaleur du soleil. C’est normal : dans un pays nordique, une fenêtre efficace est une fenêtre qui nous aide à faire monter la température de la maison !

« Nos besoins en chauffage en hiver sont bien au-delà de nos besoins en climatisation l’été. Si on regarde par exemple au Texas, où il fait très chaud, une fenêtre Energy Star va être conçue au contraire pour bloquer la lumière du soleil », souligne le porte-parole d’Hydro-Québec Cendrix Bouchard.

Ça vaut donc réellement le coup de fermer ses rideaux et ses stores pour bloquer le soleil, surtout dans les périodes les plus chaudes de la journée. On peut s’en tenir aux pièces dans lesquelles on ne se trouve pas si on ne veut pas se priver de lumière.

Augmenter la température de consigne d’un degré

Penser portes et fenêtres

Plus la température à l’intérieur de votre maison reste stable, moins votre climatiseur ou votre thermopompe devra dépenser de l’énergie pour l’amener au point de consigne.

Il faut donc éviter d’ouvrir les fenêtres et les portes de façon abusive.

« Si on est 12 dans la maison, qu’on fait du barbecue, qu’on sort cinq ou six fois chacun, c’est sûr qu’il y a plus de consommation, pas parce que la machine tire plus d’énergie, mais parce qu’elle fonctionne plus longtemps pour atteindre le point de consigne parce que plein de facteurs viennent affecter la performance », explique Raphaël Beausoleil, d’EXPAIR à Québec.

Nettoyer ou changer le filtre

La température extérieure qui augmente demande un peu plus de travail aux thermopompes et climatiseurs, mais moins qu’un filtre mal entretenu. « Peu importe le degré de chaleur à l’extérieur, un climatiseur mal entretenu et obstrué va avoir un plus gros impact sur votre facture », souligne Paul Pocquet, responsable marketing d’Enviro Confort.

Avant de faire venir un technicien…

Dernier conseil : si vous avez un pépin avec votre appareil, avant de payer pour faire venir un technicien, essayez d’allumer et d’éteindre le disjoncteur, de changer les piles de votre télécommande et vérifiez si votre entretien est à jour.

« On a beau installer une machine chez un client et lui dire tout ça, il n’y pense pas forcément, parce qu’il y a toujours un tas d’entretien à faire dans une maison ! Mais environ 70 % des appels reliés au service sont dus à des filtres qui sont mal nettoyés », souligne Paul Pocquet.