Les factures s’empilent, et on en vient à se demander où file l’argent. Le climatiseur pèse-t-il lourd dans la balance ? Avant de se résigner à avoir chaud pour économiser, il faut prendre le temps d’étudier la question. Parce qu’il se pourrait bien qu’au contraire, climatiser fasse économiser… à condition de faire des choix efficaces.

Les Québécois sont de plus en plus nombreux à se doter d’un appareil de climatisation. « Il y a eu au cours des années une augmentation. De 2006 à 2018, le taux de diffusion de la climatisation au Québec dans le secteur résidentiel a augmenté de 20 % », souligne Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec.

En 2023, les trois quarts de la population canadienne avaient accès à de l’air conditionné à la maison, selon Statistique Canada. Avec la multiplication des journées chaudes et les carnets de commandes qui débordent chez les marchands, on peut se douter que ces chiffres continuent d’augmenter.

Côté consommation d’énergie, ce confort vient avec une facture moins élevée que ce qu’on pourrait penser.

En moyenne, les coûts de climatisation représentent 5 % de la facture annuelle des gens qui vivent à l’air conditionné, selon les données d’Hydro-Québec. Il s’agit donc d’un poste de consommation plutôt marginal, surtout quand on le compare au chauffage de l’espace (55 %) et à l’eau chaude (20 %).

Hydro-Québec n’a pas pu nous fournir d’estimation en dollars du coût de l’utilisation mensuelle d’un climatiseur. En Colombie-Britannique, B. C. Hydro estime que l’utilisation d’une unité centrale de climatisation coûte autour de 20 $ par mois si on programme la température de référence à 25 degrés. Il faut compter quelques dollars de plus par degré de moins.

Les climatiseurs ne se vendent presque plus

Là où il y a carrément des économies à faire, c’est si on se tourne vers les thermopompes. Ces appareils, qui permettent de climatiser l’été et de chauffer l’hiver, ne sont utilisés que par 7 % des ménages canadiens, selon Statistique Canada. Mais ils gagnent tellement en popularité que les climatiseurs ordinaires ne se vendent presque plus chez les détaillants spécialisés.

« Un client sur dix qui nous appelle pour un climatiseur va rester avec cette idée ; les neuf autres, on va les convertir à la thermopompe, explique le responsable marketing d’Enviro Confort, Paul Pocquet. Souvent, c’est parce que les gens ne connaissent pas ça, mais quand on leur explique tous les bienfaits d’une thermopompe, ils finissent par décider d’embarquer. » Dans cette entreprise de Lévis, plus de 90 % des clients optent pour une thermopompe.

PHOTO FOURNIE PAR ENVIRO CONFORT Paul Pocquet, responsable marketing chez Enviro Confort, fait remarquer que plus de 90 % de la clientèle se tourne maintenant vers une thermopompe plutôt qu’un climatiseur.

Chez EXPAIR, à Québec, c’est le même constat : autour de 98 % des clients choisissent une thermopompe, affirme le directeur adjoint des opérations, Raphaël Beausoleil.

Et on n’a pas à se fier aux promesses des vendeurs. Hydro-Québec constate la même chose.

On conseille absolument aux gens qui ont l’intention d’utiliser la climatisation de faire l’acquisition d’une thermopompe. Elle permet aussi de chauffer en hiver, de façon beaucoup plus efficace que les plinthes électriques qui sont très répandues au Québec. Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec

Remplacer le chauffage aux plinthes par une thermopompe permet d’économiser jusqu’à 40 % de la facture de chauffage, qui est le nerf de la guerre pour réduire sa facture d’hydroélectricité.

La subvention

Hydro-Québec offre avec son programme LogisVert une subvention pouvant aller jusqu’à 6700 $ pour l’achat d’une thermopompe. La somme obtenue dépend de la puissance de la thermopompe, qui se mesure en British Thermal Unit (BTU).

Attention, toutefois : ça ne veut pas dire qu’il faut opter automatiquement pour le modèle le plus puissant que l’on trouve.

« Certains veulent aller chercher le paquet et faire installer par exemple une thermopompe de 18 000 BTU dans un quatre et demie, mais c’est beaucoup trop gros, ça ne va pas bien travailler. Certains entrepreneurs peuvent en profiter parce que c’est plus payant de vendre de grosses machines, mais sur le long terme, pour le consommateur, ce n’est vraiment pas gagnant », met en garde Raphaël Beausoleil, d’EXPAIR.

PHOTO GETTY IMAGES Un climatiseur de fenêtre, un modèle plus classique, moins coûteux, mais également beaucoup moins performant.

Bien sûr, on peut aussi se tourner vers les climatiseurs classiques de fenêtre, beaucoup moins performants, mais qui ne coûtent que quelques centaines de dollars. Ce n’est pas optimal du point de vue du confort, mais pour les locataires ou les gens qui ne souffrent pas trop de la chaleur, ça peut faire une bonne différence.

La piscine, forte consommatrice

Il y a un coupable qui vient peser de façon plus importante que la climatisation sur les factures d’électricité : la piscine.

La consommation d’énergie reliée à celle-ci est bien plus importante que celle qui passe dans la climatisation. Là, il y a des gains importants à faire, souligne Cendrix Bouchard.

L’été, la consommation d’une piscine, ça peut représenter jusqu’à 70 % de la facture estivale. Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec

Cette consommation est essentiellement liée au chauffe-eau ainsi qu’au système de pompe et de filtration.

Il y a des solutions : une toile solaire permet d’économiser jusqu’à 45 % des coûts de chauffage de l’eau. Et pour les piscines non chauffées, on peut utiliser une minuterie pour que la pompe ne fonctionne que de 6 à 12 heures par jour, ce qui permet d’éliminer jusqu’à 45 % des frais d’utilisation de la pompe, en ayant encore une bonne qualité d’eau.